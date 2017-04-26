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    В Ровно на женщину и коляску с ребенком упало дерево

    (обновлено: )74
    Малыш вместе с матерью находится под наблюдением медиков в Ровенской областной детской больнице. У него диагностировали ушибы живота и груди. Пенсионерку госпитализировали в больницу.
    Дерево. Архивное фото
    dumskaya.net

    КИЕВ, 26 апр — РИА Новости Украина. В Ровно на пожилую женщину, которая прогуливалась с коляской в парке, упало дерево, сообщает пресс-служба Нацполиции в Ровенской области.

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    Как отмечается, 69-летняя женщина вместе с трехмесячным младенцем, невесткой и еще двумя внуками гуляла по парку. Внезапно на бабушку с коляской, в которой находился внук, упало дерево. Свидетелем события стала невестка, которая вызвала скорую помощь и сообщила в полицию.

    "Пенсионерку с переломом ноги, закрытой черепно-мозговой травмой и многочисленными гематомами госпитализировали в Ровенскую больницу. Малыш вместе с матерью находится под наблюдением медиков в Ровенской областной детской больнице. У него диагностировали ушибы живота и груди", — сообщили в полиции.

    По данному факту сведения внесены в журнал Единого учета заявлений и сообщений о совершении уголовных правонарушениях и других событиях.

    Решается вопрос об открытии уголовного производства, в рамках которого следователи будут устанавливать, были ли нарушены нормы содержания зеленых насаждений в парковой зоне, и кто будет отвечать за последствия.

    Напомним, женщина погибла в Днепропетровской области в результате травм, полученных после падения на нее дерева.

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