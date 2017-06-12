Медреформа: победители и проигравшие

Юрий Гаврилечко, эксперт Фонда общественной безопасности

Верховная Рада Украины приняла в первом чтении законопроект об изменении принципов финансирования системы здравоохранения. Произошло сие знаменательное событие с пятой попытки, в нарушение Регламента, наплевав на позицию профильного комитета парламента и с использованием множества кнопкодавов. После чего законопроект был, опять-таки с нарушением Регламента, передан на доработку в непрофильный комитет по социальной политике и труду.

Таким образом, парламент сделал первый шаг на пути к нарушению норм статьи 49 Конституции Украины, гарантирующей всем гражданам страны право на безоплатное получение медицинских услуг. Безоплатное — означает без непосредственной оплаты со стороны пациента за получаемую услугу, так как она уже предоплачена за счет изымаемых в доход госбюджета налогов с физических и юридических лиц.

Данное нарушение Основного Закона и соответствующего решения Конституционного Суда Украины, который дал однозначное толкование понятию безоплатности еще в далеком 2002 году, а именно: "Положение части третьей статьи 49 Конституции Украины "в государственных и коммунальных учреждениях здоровья медицинская помощь предоставляется бесплатно" надо понимать так, что в государственных и коммунальных учреждениях здравоохранения медицинская помощь оказывается всем гражданам независимо от ее объема и без предварительного, текущего или последующего их расчета за предоставления такой помощи".

Напомню, что решение Конституционного Суда Украины (КСУ) является обязательным к исполнения на территории Украины, окончательным и не может быть обжаловано.

Также КСУ указал на то, что понятие медицинской помощи, условия внедрения медицинского страхования, в том числе государственного, формирования и использования

добровольных медицинских фондов, а также порядок предоставления медицинских услуг, выходящих за пределы медицинской помощи, на платной основе в государственных и коммунальных учреждениях здравоохранения и перечень таких услуг должны быть определены законом.

Однако никаких законов, определяющих все выше перечисленное, в Украине до сих пор нет. Зато уже сейчас можно определить победителей (потенциальных и действующих) и проигравших (потенциальных) от так называемой "медреформы".

Кто же выиграет или уже выиграл в результате медицинской реформы?

Победители

1. Международные фармацевтические компании, являющиеся одними из основных спонсоров медреформы, так как в результате получат возможность договариваться о поставках своих препаратов на украинский рынок с одним единственным чиновником.

2. Международные посреднические компании на фармацевтическом рынке, которые получат возможность закупать препараты за деньги украинского бюджета, поскольку именно им будет передана эта функция, отобранная у МОЗ "в целях борьбы с коррупцией". То есть местная коррупция теперь будет заменена на международную. Тем, кто этому радуется — напомню: все импортное, обычно, обходиться дороже, коррупция в том числе, так как для покупки импорта нужна валюта.

3. Грантоеды, которые уже получили деньги за разработку медреформы от двух вышеперечисленных бенефициариев и продолжают получать сейчас за медиаподдержку "медреформы".

4. Премьер-министр, который получит право назначать и увольнять распорядителя более чем 10% бюджетных средств, а значит, обретет фантастический источник коррупционного дохода.

5. Руководитель новосозданного Центрального органа исполнительной власти, реализующего государственную политику в сфере организации финансирования предоставления медицинских услуг и лекарственных средств, как основной распорядитель более чем 10% бюджетных средств.

6. Мэры городов и начальники управлений здравоохранения в регионах, которые получат возможности выгодно продать здания коммунальных и государственных поликлиник и больниц или сдать их в аренду.

7. Страховые компании, которые при отсутствии государственной системы здравоохранения станут фактически единственными операторами на рынке, так как услуги частных клиник далеко не всем по карману.

8. Крупные частные медицинские клиники, в которые чаще будут обращаться пациенты, не имеющие возможности лечиться за границей, но обладающие некоторым запасом денег. Конкурентов у таких клиник не будет, поскольку ФОПы им просто не смогут составить конкуренцию.

9. Самозваные эксперты, получающие уже сейчас деньги за медиа-поддержку "медреформы".

10. Продажные журналисты, получающие уже сейчас деньги за медиа-поддержку "медреформы".

11. Колдуны, знахари, экстрасенсы — им и до реформы неплохо жилось вследствие развала советской системы здравоохранения и недоступности для многих украинцев качественных медицинских услуг, а когда государственной системы медицины не будет, то доходы "нетрадиционных" специалистов по лечению всего и вся лишь возрастут.

12. Работники различных культов, так как провожать в последний путь поклонников разных религий придется чаще. А их услуги стоят денег, зачастую — немалых.

13. Фирмы, предоставляющие ритуальные услуги — чем больше трупов, тем у них бизнес идет лучше.

Проигравшие

1. Беременные, так как им придется рожать за деньги, поскольку государство будет оплачивать только услуги по принятию нормальных родов. Никакие иные услуги по родовспоможению безоплатно оказываться не будут.

2. Новорожденные и груднички, так как все прививки родителями придется делать за свой счет, да и консультации неонатолога и педиатра будут платными.

3. Дошкольники, школьники и студенты, которые останутся без диспансеризации, профилактических осмотров, туберкулезных проб (манту) и возможности получить доврачебную и врачебную помощь в учебном заведении (прощайте медпункты в школах и студенческие поликлиники).

4. Молодые специалисты и наемные работники, так как доходов, позволяющих лечиться самостоятельно, у них еще не появится, а потребность в постоянной профилактике заболеваний уже есть. Профилактика же будет не дешевой.

5. Рабочие и служащие среднего возраста, так как заболев, они станут не нужны работодателю и, скорее всего, будут уволены. Потеряв же доход, лечиться им придется разве что на накопленное, а большинство украинцев накоплений практически не имеют, все заработанное уходит на еду, одежду и оплату коммунальных услуг.

6. Хронически больные и инвалиды, которым государство не собирается гарантировать в полной мере ни обеспечение необходимыми лекарствами, ни протезами.

7. Нуждающиеся в срочных операциях и рискующие умереть из-за промедления в оказании им оперативной помощи. Нет денег — умирайте.

8. Пенсионеры, так как доходов, позволяющих оплачивать медицинские услуги у них нет, и единственным выходом, в случае болезни, так же как и в предыдущем случае, является смерть.

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Кстати, в случае проведения "медреформы" за любую медицинскую услугу придется платить трижды:

— в виде налогов в госбюджет;

— в виде сооплаты или 100%-й оплаты за оказанную услугу;

— в виде взятке врачу, так как ни сооплата ни 100%-я оплата не пойдет ему в карман, а с этих денег государство взыщет больше половины в виде налогов.

Любому следующему правительству и парламенту, если они, конечно, будут работать на Украину, придется ликвидировать не только "медреформу" но и бороться с ее последствиями: эпидемиями, высокой детской смертностью, низкой квалификацией врачей и т.д.