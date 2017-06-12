Аналитик: медицина может стать недоступной и неподъемной

Анна Лаба, РИА Новости Украина

Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект о государственных финансовых гарантиях предоставления медицинских услуг и лекарственных средств. Документ предусматривает предоставление гражданам гарантированного пакета медуслуг и лекарственных средств за счет государственного бюджета. Предусматривается, что разработка стандартов медпомощи, проведение оценки медицинских технологий и аккредитация учреждений здравоохранения будет осуществляться специализированным государственным некоммерческим агентством, в порядке, установленном правительством.

"Реформа медицины, которую пытаются запустить, в принципе будет сводиться к тому, что население обязано будет оплачивать определенную часть за медицинские услуги. Это противоречит Конституции, по которой медицинская помощь у нас бесплатная, и не в каком-то там сегменте, либо в каком-то государственном гарантированном пакете. Есть есть разъяснение Конституционного суда Украины, в котором четко сказано, что государство в принципе не имеет права лимитировать и создавать государственные пакеты, которые оплачиваются обязательно, и какие-то пакеты, которые оплачиваются не обязательно либо солидарно. Солидарное страхование, которое перелагается, согласно поданным в Верховную Раду законопроектам по медицинской реформе, обязывают человека оплачивать часть за медуслуги. Таким образом, человек утратит часть своих прав — в законе четко записано, что застрахованное лицо обязано оплачивать определенную сумму", — сказал аналитик ОО Публичный аудит Тарас Галайда на пресс-конференции в РИА Новости Украина.

При этом, аналитик обратил внимание, что размер суммы в законе не указан, ее будет ежегодно определять Кабинет министров Украины.

"Возможно, на первом этапе та часть, которую будет оплачивать население, будет небольшой. Но благодаря тому, что закон предусматривает, что Кабмин ее будет каждый год менять, регулировать, повышать, понижать, мы можем со временем прийти к тому, что господин Гройсман выйдет и скажет, что везде в Европе население самостоятельно платит 90%, чем мы хуже — давайте и у нас установим обязательный платеж в размере 90%, а государство будет помогать на 10%. То есть, в законе нет четких границ, это все на усмотрение Кабмина, а Кабмин у нас непостоянный: сегодня у него одно, завтра другое, послезавтра МВФ скажет, что у вас слишком много денег тратится на медицину, поэтому большую часть переложите на население. И мы можем столкнуться с тем, что у нас вся медицина может стать абсолютно недоступной, неподъемной, как уже стали жилищно-коммунальные услуги", — прогнозирует Галайда.

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