Депутат Скорик: задача медреформы Супрун - сократить население Украины

Николай Лаврентьев, РИА Новости Украина

Верховная Рада сделала весомый шаг к реформированию медицинской отрасли: в первом чтении одобрила проект медреформы в отношении государственных фингарантий предоставления медуслуг.

Одна из претензий к документу, который разработала нынешняя команда Минздрава, — это то, что могут появиться новые коррупционные схемы в медицине. Правительственным законопроектом украинцев лишат каких-либо финансовых гарантий получить медицинскую помощь.

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По мнению нардепа от фракции "Оппозиционного блока" Николая Скорика, как бы власть не расхваливала медицинскую реформу, в ней напрочь отсутствуют какие-либо плюсы.

"Все эти рассказы о том, как "деньги будут ходить" за пациентами — это полная иллюзия. Если бы реформа была основана на постепенном введении обязательного медицинского страхования с государственным финансированием, я бы еще с этим согласился. Но то, что произойдет, сейчас не лезет ни в какие ворота. Приведу небольшой пример. Предположим, терапевт заключит договор со студенческим общежитием, которое должно обслуживаться только у него. Учитывая, что студенты болеют мало, то объем работы будет не достаточным. В то же время, на соседней улице живут реально болеющие пенсионеры, которые останутся никому не нужны. То же касается и стоматологической помощи, которая теперь будет только платной. Выходит, что если у человека заболели зубы, но у него нет денег, ему надо ложиться и умирать", — заявил политик.

Имеются у депутата вопросы и по части создания Национального медицинского агентства.

"Выходит, что это агентство будет само себе выдавать деньги из бюджета и само же себя контролировать. Это не что иное, как нарушение принципа финансирования и контроля. Если же говорить в целом, после того, как я услышал выступления Ульяны Супрун в Раде, понял, что перед ней стоит только одна задача — сократить население Украины", — подытожил Скорик.