наверх
10.06.201718:19
Курсы валют НБУ
  • EUR29.37+ 0.01
  • USD26.39- 0.02
Рубрики
Ещё
    Точка зрения

    Депутат Скорик: задача медреформы Супрун - сократить население Украины

    Тема:

    Медреформа или медицинский геноцид? (148)

    (обновлено: )12430
    По словам народного депутата Николая Скорика, после нововведений в медицине многим украинским гражданам не останется ничего иного, как лечь и умереть.
    Николай Скорик. Архивное фото
    Украинское фото

    Николай Лаврентьев, РИА Новости Украина

    Верховная Рада сделала весомый шаг к реформированию медицинской отрасли: в первом чтении одобрила проект медреформы в отношении государственных фингарантий предоставления медуслуг. 

    Одна из претензий к документу, который разработала нынешняя команда Минздрава, — это то, что могут появиться новые коррупционные схемы в медицине. Правительственным законопроектом украинцев лишат каких-либо финансовых гарантий получить медицинскую помощь.

    Читайте также: Медреформа: "лютое и бесчеловечное умерщвление"

    По мнению нардепа от фракции "Оппозиционного блока" Николая Скорика, как бы власть не расхваливала медицинскую реформу, в ней напрочь отсутствуют какие-либо плюсы. 

    Андрей Блинов
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Блинов: медреформа или медицинский геноцид?

    "Все эти рассказы о том, как "деньги будут ходить" за пациентами — это полная иллюзия. Если бы реформа была основана на постепенном введении обязательного медицинского страхования с государственным финансированием, я бы еще с этим согласился. Но то, что произойдет, сейчас не лезет ни в какие ворота. Приведу небольшой пример. Предположим, терапевт заключит договор со студенческим общежитием, которое должно обслуживаться только у него. Учитывая, что студенты болеют мало, то объем работы будет не достаточным. В то же время, на соседней улице живут реально болеющие пенсионеры, которые останутся никому не нужны. То же касается и стоматологической помощи, которая теперь будет только платной. Выходит, что если у человека заболели зубы, но у него нет денег, ему надо ложиться и умирать", — заявил политик.

    Имеются у депутата вопросы и по части создания Национального медицинского агентства. 

    "Выходит, что это агентство будет само себе выдавать деньги из бюджета и само же себя контролировать. Это не что иное, как нарушение принципа финансирования и контроля. Если же говорить в целом, после того, как я услышал выступления Ульяны Супрун в Раде, понял, что перед ней стоит только одна задача — сократить население Украины", — подытожил Скорик.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Степан Кубив. Архивное фото
    Украина - ЕС: без виз, но не без правил
    Андрей Блинов
    Медреформа или медицинский геноцид?
    Биржа. Падение фунта. Архивное фото
    Выборы в парламент Великобритании как следствие Brexit
    Вывеска на здании НАК "Нафтогаз Украины"
    Стокгольмский арбитраж и дело Тимошенко