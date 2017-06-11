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    Киев

    Кличко породнился с Медведчуком

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    Как сообщают СМИ, боксер супертяжеловес Владимир Кличко и известная телеведущая Оксана Марченко покрестили дочь политика Нестора Шуфрича, которая родилась этой зимой. Крестины девочки Маруси прошли в Киево-Печерской Лавре.
    Владимир Кличко и известная телеведущая Оксана Марченко, которая является женой Виктора Медведчука, стали кумовьями
    jetsetter

    КИЕВ, 11 июн – РИА Новости Украина. Украинский супертяжеловес Владимир Кличко и известная телеведущая Оксана Марченко, которая является женой Виктора Медведчука, стали кумовьями.

    Наталья Кличко
    УНИАН
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    Как сообщает JetSetter, они, скорее всего, покрестили дочь политика Нестора Шуфрича, которая родилась этой зимой. Крестины девочки Маруси прошли в Киево-Печерской Лавре.

    Среди гостей священного таинства была стилист телеканала "1+1" Ольга Слонь, которая и поделилась новостью со своими друзьями в Facebook.

    Ранее сообщалось, что Международная боксерская федерация (IBF) разрешила британскому супертяжеловесу Энтони Джошуа до 2 декабря провести бой-реванш с украинцем Владимиром Кличко.

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