Кличко породнился с Медведчуком

КИЕВ, 11 июн – РИА Новости Украина. Украинский супертяжеловес Владимир Кличко и известная телеведущая Оксана Марченко, которая является женой Виктора Медведчука, стали кумовьями.

Как сообщает JetSetter, они, скорее всего, покрестили дочь политика Нестора Шуфрича, которая родилась этой зимой. Крестины девочки Маруси прошли в Киево-Печерской Лавре.

Среди гостей священного таинства была стилист телеканала "1+1" Ольга Слонь, которая и поделилась новостью со своими друзьями в Facebook.

Ранее сообщалось, что Международная боксерская федерация (IBF) разрешила британскому супертяжеловесу Энтони Джошуа до 2 декабря провести бой-реванш с украинцем Владимиром Кличко.