Эксперт о медреформе: власти ведут политику сокращения финансирования

"На самом деле реформой (медреформа в Украине — Ред.) это не является. Если вы хотя бы немножечко ознакомились с этими идеями, которые там продвигаются. Во многом мы видим, что это желание правительства то, против чего проголосовала часть британцев, а именно политика austerity (режим строгой экономики в переводе с английского — Ред.), то есть политика сокращения", — заявил Алексей Якубин.

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Во вторник, 6 июня, Кабинет министров внес в повестку дня сессии Верховной Рады законопроекты о медицинской реформе. В соцсетях синхронно началась акция в поддержку медреформы. Многие эксперты подвергли ее критике.