наверх
11.06.201712:28
Курсы валют НБУ
  • EUR29.37+ 0.01
  • USD26.39- 0.02
Рубрики
Ещё
    Видео

    Эксперт о медреформе: власти ведут политику сокращения финансирования

    Тема:

    Медреформа или медицинский геноцид? (149)

    (обновлено: )4820
    Политолог, кандидат политических наук Алексей Якубин в ходе пресс-конференции в РИА Новости Украина заявил, что власти под видом медицинской реформы проводят политику сокращения финансирования.
    РИА Новости Украина/Youtube

    "На самом деле реформой (медреформа в Украине — Ред.) это не является. Если вы хотя бы немножечко ознакомились с этими идеями, которые там продвигаются. Во многом мы видим, что это желание правительства то, против чего проголосовала часть британцев, а именно политика austerity (режим строгой экономики в переводе с английского — Ред.), то есть политика сокращения", — заявил Алексей Якубин.

    Читайте также: Блинов: медреформа или медицинский геноцид?

    Во вторник, 6 июня, Кабинет министров внес в повестку дня сессии Верховной Рады законопроекты о медицинской реформе. В соцсетях синхронно началась акция в поддержку медреформы. Многие эксперты подвергли ее критике.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Загранпаспорт
    Европа открывает для украинцев свои границы
    Андрей Блинов
    Медреформа или медицинский геноцид?
    Флаг Великобритании на фоне часов Биг Бен в Лондоне
    Выборы в парламент Великобритании как следствие Brexit
    Президент Петр Порошенко. Архивное фото
    Стокгольмский арбитраж и дело Тимошенко