Бахтеева: и я скажу, что медицинская реформа - геноцид украинского народа

Николай Лаврентьев, РИА Новости Украина

В четверг Верховная Рада сделала весомую заявку на внедрение в Украине медицинской реформы. Проголосовав в первом чтении законопроект "О государственных финансовых гарантиях предоставления медицинских услуг и лекарственных препаратов" депутаты в ближайшие пленарные недели планируют завершить затянувшийся процесс.

Среди главных новшеств Минздрава можно отметить то, что пациент сможет без привязки к месту жительства сам выбирать врача и медицинское учреждение, заключая с ними соответствующие контракты. Вместе с тем, государство намерено оплачивать только первичную, экстренную и паллиативную медицинскую помощь. Специализированная и высокоспециализированная помощь теперь лягут на плечи пациентов. Кроме того, будет создана Национальная служба здоровья Украины, которая получая деньги из бюджета, станет единым заказчиком медицинских услуг, а также будет выполнять функции контроля за соблюдением условий договоров о медобслуживании населения.

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Вместе с тем, ряд профильных специалистов уже сегодня называют медреформу Ульяны Супрун, мягко говоря, профанацией. Солидарна с таким мнением и нардеп от "Оппозиционного блока", председатель Комитета по вопросам охраны здоровья в 2007-2012 годах Татьяна Бахтеева.

В адрес принятого в четверг законопроекта уже сейчас можно услышать немало критики. Что конкретно не устраивает вас в новой медицинской реформе?

— По сути, это и не реформа вовсе, а только название, ширма. Взять хотя бы создание Национальной службы здоровья. Создается сугубо коррупционный орган, который будет централизовать все бюджетные средства — деньги людей, которые болеют, нуждаются в операциях…Примерно 83 миллиарда гривен будет аккумулировано из регионов в новосозданный орган, который в ручном управлении будет определять, как именно тратить эти деньги. Я, прежде всего, как врач считаю это очень страшным решением. Да, система здравоохранения находится в тяжелом состоянии, ей действительно нужна помощь. Но ее нужно финансировать в полном объеме, а не по остаточному принципу, предлагая выделить только 30-40% средств. Сегодня врачи получают нищенские зарплаты, практически все медицинское оборудование в Украине изношено, ежегодно нужно обновлять около трех тысяч машин "скорой помощи". Прежде чем фактически вводить в стране платную медицину нужно проделать немало работы. Реформаторы должны понимать, что сегодня миллионы украинцев живут за чертой бедности, и они не смогут принести в больницу даже 200 гривен. А нести нужно будет десятки тысяч, как например, в случае операции на сердце.

В законопроекте предполагается, что пациент и медицинское учреждение, в какой-то степени разделят между собой затраты на лечение.

— Действительно, в законопроекте предполагается термин "сооплата". Вместе с тем, совершенно неизвестно, в каком процентном соотношении она будет осуществляться — не понятно, какой размер заплатит государство, а какой ляжет на плечи пациента. Нет сомнения, что в итоге за медицинские услуги 99% будут теперь платить простые люди, а государственная поддержка, в лучшем случае, составит один процент.

Что стоит за понятием "семейный врач", которым, по сути, планируют заменить услуги медработников в областных, районных учреждениях?

— Вместо того чтобы как раньше получить помощь в областной или районной больнице, человек должен будет пойти к семейному врачу. Тот, в свою очередь, при себе имеет один только фонендоскоп — у него нет ни рентген-аппарата, ни лаборатории, ни мамографа. Семейный врач, так или иначе, будет вынужден написать направление в центральную больницу, где пациенту сделают обследование, а уже потом решат, направить его в специализированый уровень — например, кардиологию или гастроэнторологию. Это будут одни мучения — пациенты, которые болеют тяжелыми хроническими заболеваниями банально не смогут оплачивать то, что нужно.

Ульяна Супрун и ее команда как могут расхваливают принцип "деньги ходят за пациентом", согласно которому доход врача будет зависеть от количества пациентов и качества предоставленных услуг. Что это означает на практике?

— Для реализации этого принципа человек должен располагать большим количеством средств. Чтобы деньги "пошли" за пациентом, он должен иметь в кармане, минимум, несколько тысяч гривен. Это просто пиар, девиз и пустые слова.

Правда ли, что по новому закону, здравоохранительные учреждения, которые не выдержат конкуренции, попросту могут быть ликвидированы?

— Совершенно верно, они будут закрыты, а потом приватизированы. Это крайне опасная идея. Судите сами, все ключевые больницы находятся в центре любого города, имеют огромную площадь, которая, порой, доходит до нескольких гектаров. Конечно, кому-то будет очень выгодно под каким-либо предлогом закрыть больницу, а вырученные средства положить себе в карман. А вот поучаствуют ли в этой "приватизации" простые украинцы — большой вопрос. Под угрозой могут оказаться и больницы в поселках — если их не будут финансировать, они просто закроются. Люди в деревнях будут вынуждены находится без медицинского работника.

Судя по тому, что за скандальный законопроект только с н-ной попытки были найдены 227 голосов, единства в Раде не наблюдается.

— Закон принят, как говорится, через колено. Что ж, уже только это можно назвать геноцидом украинского народа. Не говоря уже о прямом нарушении депутатами 49-й статьи Конституции Украины, в которой четко сказано, что каждый имеет право на охрану здоровья, медицинскую помощь и медицинское страхование. Против, так называемой медицинской реформы выступали не только в "Оппозиционном блоке", но и других фракциях — "Батькивщине", Радикальной партии. Да и в коалиции не наблюдалось единства по этому вопросу, очень многие депутаты большинства отказались голосовать. При этом спикер Андрей Парубий во время процедуры бесконечно нарушал регламент. Медреформа принимается в обход людей — нужно было поговорить с общественностью, провести несколько парламентских слушаний, услышать мнения пациентов и медиков, профсоюзов. Но о чем говорить, если сегодня Супрун заявляет, что онкобольной сам виноват в своей болезни, потому что "не занимался профилактикой". Понятно, что имея задекларированных пять миллионов она, в случае чего спокойно поедет лечиться в США. Но у украинцев таких возможностей нет.

Как в целом, как вы оцениваете перспективу принятия законопроекта в целом?

— Не сомневаюсь, что будут тянуть до последнего, применяя все запрещенные приемы. Тем не менее, многие депутаты уже понимают, что совершили ошибку, проголосовав в первом чтении. Особенно это касается мажоритарщиков, которые сейчас вернувшись на свои округа, встретятся с медицинскими работниками. Могу сказать, что 99,9% украинских врачей однозначно не поддерживают эту реформу. "За" высказываются только те, кто сидит на "грантах", общественные организации, которые получают бешеные деньги за проведение такие реформ.

Кому, на ваш взгляд, выгодно всеми силами "протягивать" такие решения?

— Это глобальный проект для получения денег, чтобы в ручном управлении "освоить" миллиарды налогоплательщиков. Это настоящая коррупционная схема, направленная против своего народа.