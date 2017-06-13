В 95 - ягодка опять. Скоро люди будут жить до 120 лет

Владимир Матвеев, обозреватель

Насчитывается более 200 различных теорий старения, которые пытаются объяснить разнообразные изменения, происходящие на разных уровнях, — от целостного организма, его систем и органов до уровня клеток и молекул.

По словам одного из ведущих специалистов в области продления жизни, благодаря новым препаратам, взаимодействующим с нашей ДНК и замедляющим "внутреннее" старение, уже "через 60 лет люди смогут жить до 120", пишет британская Daily Mail.

Исследования показывают, что биологический или "внутренний" процесс старения вполне может быть замедлен, благодаря чему мы сможем жить намного дольше 80 лет. Как пишет в британском издании Александра Томпсон, "препараты, взаимодействующие с нашей ДНК, помогают дольше поддерживать функционирование нашего организма".

При этом, эксперты подчеркивают, что для получения полного эффекта такие препараты обязательно следует совмещать со здоровым образом жизни. Однако, ученым еще не ясно, какое воздействие может оказать продление жизни до 120 лет на ее качество.

Побочные эффекты подобного лечения также пока не известны.

В связи с этим, в ряде европейских стран дискутируется возможность начать испытания рассматриваемых препаратов в течение следующих трех лет.

Профессор Владимир Хавинсон, директор Санкт-Петербургского института биорегуляции и геронтологии, согласно Daily Mail Online, уверен, что "здоровый образ жизни — это очень хорошее начало".

"Хорошая экология, свежая еда, физическая активность и достижения современной медицины (особенно — в сфере пептидных технологий) могут позволить нынешним молодым людям в будущем дожить до 120 лет. При этом, однако, мы должны понимать, что никто не захочет жить долго, если при этом не сохранит своего здоровья. Основная цел для нас сейчас — позволить людям как можно дольше оставаться здоровыми в их пожилом возрасте", — цитирует Daily Mail Online Хавинсона.

Исследователи из Санкт-Петербургского института биорегуляции и геронтологии проводили исследования на животных 17 видов, включая мышей и обезьян.

Как пишет издание, полученные результаты показали, что препараты, основанные на теории"пептидной регуляции", заставляют особые соединения — так называемые пептиды — вступать во взаимодействие с ДНК. Это, в свою очередь, приводит к выработке определенных белков, увеличивающих продолжительность жизни.

Исследователи ожидают, что рассматриваемые препараты окажут такое же воздействие и на людей.

Названы, прежде всего, препарат тималин, поддерживающий функционирование иммунной системы, и кортексин, помогающий дольше сохранить активность мозга. Действие этих препаратов основано на "теории пептидной регуляции", согласно которой взаимодействие с ДНК способствует синтезу белка, что, в свою очередь, "увеличивает продолжительность жизни".

Так, в своем выступлении на международном симпозиуме по "антивозрастной" медицине в Женеве, Хавинсон отметил: "Один из основных показателей старения — снижение синтеза белка".

"Мы пришли к выводу, что восстановить его до уровня нормы возможно при помощи пептидных биорегуляторов, и нашли оптимальный способ поддержания естественной выработки пептидов организмом в необходимом ему количестве. Разработанная нашим научным институтом технология основывается на выделении пептидов из точно таких же по структуре, как у человека, тканей молодых здоровых животных", — пишет издание.

При этом, получасовая пробежка пять раз в неделю может продлить нашу жизнь на девять лет, отмечает издание. Исследование показывает, что люди, регулярно делающие физические упражнения, могут замедлить старение клеток своего организма.

Однако, по словам ученых, для достижения сильного эффекта эти упражнения должны быть очень интенсивными. Согласно данным специалистов из Университета Бригама Янга, на клеточном уровне интенсивные тренировки продлевают жизнь на девять лет, а упражнения с умеренной нагрузкой — лишь на семь.

Помимо этого, отмечается, что женщинам для замедления старения клеток необходимо бегать до 30 минут в день пять дней в неделю, а мужчинам — до 40.

В рамках подобного исследования, проведенного специалистами медицинского центра GLMED в Москве, была осуществлена оценка 60 маркеров долголетия у людей в возрасте от 31 до 72 лет на протяжении курса лечения при помощи указанных препаратов.

Полученные результаты показывают, что в сочетании со здоровым образом жизни эти препараты за 12 месяцев могут сократить биологический возраст человека в среднем примерно на два года.

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При этом, специалисты подчеркивают, что прием указанных препаратов следует сочетать со здоровым образом жизни, основанным на средиземноморской диете, физической активности и снижением уровня стресса.

"Средиземноморская диета во всем мире считается идеальной моделью питания. Исследования показывают, что люди, которые ее придерживаются, живут дольше и меньше страдают от сердечно-сосудистых заболеваний, ожирения, атеросклероза, диабета и рака", — говорит Марио Барбагальо, председатель клинической секции Международной ассоциации геронтологии и гериатрии, пишет британское издание.

Наряду с изложенным в британском издании, некоторые критики отмечают, что большинство исследований Хавинсона проводилось не на людях, и "хавинсоновский пептид", прошедший полноценные клинические исследования и получивший госрегистрацию еще в 1970-х, тималин/тимоген, позиционируется как иммуномодулятор, а не геропротектор.