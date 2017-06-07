Убийство ребенка в немецком Арншванге: просто он сильно шумел

1 / 2 Schiedermeier Armin Weigel/dpa via AP)

РИА Новости Украина

По всей видимости, убийца 5-летнего мальчика из России в немецком Аршванге (Arnschwang) был раздражен шумом играющих детей. В результате возникшей ссоры преступник сперва напал на 47-летнюю женщину, а затем на ее 5-летнего сына.

Все это рассказала мать убитого ребенка на первом допросе в полиции уголовного розыска города Регенсбург. Получив тяжелые, но не смертельные ранения в шею, руки и ноги, до сих пор она была не состоянии проходить допрос. Мальчик получил тяжелейшие ранения в область шеи, от которых скончался, несмотря на усилия врачей. Национальная полиция Украины/Youtube Во Львове мать пыталась продать ребенка через соцсети

Преступник был позже застрелен полицией. Пострадавшую и проживавшего по соседству убийцу до этого, по всей видимости, не связывали никакие отношения. Его, правда, не раз донимали шумом дети. Однако сотрудники приюта для беженцев не видели никаких предпосылок к тому, что дело может дойти до такой крайности, сказано в пресс-релизе правительства административного округа Оберпфальц в Баварии. Обоюдные жалобы на шум, которые были мирно улажены, были единственными неприятностями, которые не редкость в общежитиях.

Решение не депортировать афганца, уже совершавшего правонарушения было ранее принято административным судом Мюнхена. Судья счел, что на родине ему грозит смертельная опасность, поскольку он принял христианство.

Как заявил в эфире Sputnik Баварского радио BR министр внутренних дел Баварии Йоахим Херрманн (Joachim Herrmann), выслать из страны этого афганского беженца было невозможно, хотя ранее он и был осужден почти на 6 лет за поджог. Депортация грозила ему после отбывания наказания. Еще находясь в заключении, он в 2012 году подал прошение на предоставление убежища. Административный суд Мюнхена отменил депортацию. Объяснить подобные решения Херрманн может лишь отчасти.

Baumgartner Убийство ребенка в немецком Арншванге. Цветы с места гибели

"Еще понятно, если речь идет о странах, где в таких случаях выносится смертный приговор. В этом конкретном случае это для меня не так очевидно. Теперь мы должны будем еще раз перепроверить аналогичные случаи, не изменить ли по ним решения".

Херрманн считает, что необходимо взвесить между опасностью, которая может грозить выдворенному правонарушителю на его родине, и угрозой, исходящей от него здесь в стране. Обращенные в другую веру не могут быть депортированы, если существует угроза их жизни со стороны государственных органов. Опасность, исходящая, к примеру, от религиозных фанатиков, в расчет не идет. На этом настаивает министр внутренних дел Баварии. По его мнению, люди в Германии не должны жить под угрозой, исходящей от подобных преступников.

Armin Weigel/dpa via AP Убийство ребенка в немецком Арншванге. Кадры с места ЧП.

Постепенно проясняются и некоторые другие подробности. Большой поджог, за который афганец был осужден, был совершен им в 2009 году, чтобы убить свою тогдашнюю жену и двоюродного брата. Так что и после освобождения он представлял для них угрозу. Поэтому он и носил электронный браслет.

После освобождения в январе 2015 года его разместили в пункте проживания беженцев в Арншванге в округе Хам. Из принятых тогда во внимание соображений доступности и обращения афганца в христианство в расчет принималось исключительно общежитие в Арншванге с преимущественно немусульманским населением.

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В самом Арншванге не проходит шок от случившегося. Мэр Михаэль Мультерер (Michael Multerer) подчеркнул в интервью Sputnik, что это можно воспринимать как убийство ребенка — национальность жертвы и преступника роли не играют, подчеркивает он. Это особенно тяжело принять именно в таком спокойном месте как Арнсбах (Arnsbach). К бывшему детскому саду погибшего мальчика вчера несли цветы и свечи. Тут не имеют ничего против общежития для беженцев, подчеркивает Мультерер – здешнее общество готово помогать. Однако он предполагает, что этот случай еще будет использован в политических целя