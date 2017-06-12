Законопроект о медреформе принят с нарушениями - Золотарев

Соня Тарасюк, РИА Новости Украина

Во вторник, 6 июня, Кабмин внес в повестку дня сессии Верховной Рады законопроекты о медицинской реформе. В соцсетях синхронно началась акция в их поддержку, но многие эксперты обрушились с критикой.

В четверг, 8 июня, Рада таки проголосовала в первом чтении за законопроект "О государственных финансовых гарантиях предоставления медицинских услуг и лекарственных препаратов".

Однако политолог, руководитель аналитического Центра "Третий сектор" Андрей Золотарев отмечает, что правящее большинство с очевидными регламентными нарушениями и кнопкодавством приняло этот законопроект.

"Результат в 227 голосов удалось обеспечить за счет БПП, "Народного фронта" и "Самопомощи". Если с первыми двумя политсилами все ясно, то "Самопомощь" в очередной раз показала, что она не является оппозиционной партией. Последние две недели представители власти демонстрировали убежденность, что у голосов за медреформу хватает. Наверное, рассчитывали найти искомые голоса за счет нефракционных, депутатских групп "Видродження" и "Воля народа". Это выглядело странно, тем более что накануне заявляли, что реформа в таком виде неприемлема, были выдвинуты ряд поправок и замечаний. Очевидно, мнение не было услышано. Неудивительно, что в таком виде законопроект не нашел поддержки у "Видродження", ни у половины депутатов "Воли народа"", — пишет Золотарев у себя в Facebook.

По его мнению, учитывая то, что голосование групп по социально- экономическим вопросам чаще оппозиционное, нужен был диалог и учет позиций.

"Вместо предметной дискуссии вокруг медреформы, у нас устроили странные "руханки" под предводительством министра здравоохранения. Это классический прием проталкивания решений, когда под красивой оберткой скрывается совершенно несъедобное содержание. Расчет на то чтобы через эмоции люди приняли эту реформу на веру и не особо стремились разобраться, что им втюхивают и, как все это будет проходить. Таким образом, следуя требованиям МВФ, Рада голосами картельной партии власти сделала шаг в направлении того, чтобы полностью переложить бремя издержек на содержание медицины на плечи граждан. Ну а деньги, а речь идет 70 ярдах, так и не догнав пациентов, попадут в надежные и проверенные руки… ", - резюмирует эксперт.

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