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    Общество

    Минздрав призвал не использовать российские лекарства

    Тема:

    Медреформа или медицинский геноцид? (189)

    (обновлено: )6703
    Министерство здравоохранения не рекомендует использовать препараты российского производства, особенно иммунобиологические. Согласно сообщению, эти препараты не зарегистрированы в Украине.
    Лекарства. Архивное фото
    Украинское фото

    КИЕВ, 6 сен — РИА Новости. Министерство здравоохранения Украины не рекомендует украинцам использовать иммунобиологические препараты российского производства, сообщила в среду пресс-служба ведомства.

    "Министерство здравоохранения Украины не рекомендует использовать препараты российского производства, особенно иммунобиологические", — говорится в сообщении.

    В Минздраве заявили, что эти препараты не зарегистрированы в Украине, у них нет официальной дистрибуции. Ведомство утверждает, что в Украине есть достаточное количество противостолбнячного иммуноглобулина европейского производства.

    Ранее и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун сообщила, что Минздрав направил в Кабмин предложение запретить в стране лекарственные препараты из России.

    Украина в сентябре 2015 года ввела ограничительные меры против российских физических и юридических лиц. Разные виды санкций, от запрета на въезд в страну и ареста имущества до запрета экономической деятельности на территории Украины, были введены сроком на один год. В октябре президент Украины Петр Порошенко расширил санкционный список и продлил действие ограничительных мер еще на год. В целом санкции коснулись почти 700 человек и более 270 юридических лиц. Позже срок действия санкций был продлен, ограничительные меры были расширены.

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