Минздрав призвал не использовать российские лекарства

КИЕВ, 6 сен — РИА Новости. Министерство здравоохранения Украины не рекомендует украинцам использовать иммунобиологические препараты российского производства, сообщила в среду пресс-служба ведомства.

"Министерство здравоохранения Украины не рекомендует использовать препараты российского производства, особенно иммунобиологические", — говорится в сообщении.

В Минздраве заявили, что эти препараты не зарегистрированы в Украине, у них нет официальной дистрибуции. Ведомство утверждает, что в Украине есть достаточное количество противостолбнячного иммуноглобулина европейского производства.

Ранее и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун сообщила, что Минздрав направил в Кабмин предложение запретить в стране лекарственные препараты из России.

Украина в сентябре 2015 года ввела ограничительные меры против российских физических и юридических лиц. Разные виды санкций, от запрета на въезд в страну и ареста имущества до запрета экономической деятельности на территории Украины, были введены сроком на один год. В октябре президент Украины Петр Порошенко расширил санкционный список и продлил действие ограничительных мер еще на год. В целом санкции коснулись почти 700 человек и более 270 юридических лиц. Позже срок действия санкций был продлен, ограничительные меры были расширены.