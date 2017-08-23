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    Происшествия

    ДТП на ж/д переезде под Луганском. Поезд протащил фуру с лекарствами

    (обновлено: )245
    Водитель фуры успел покинуть салон автомобиля до столкновения, чем избежал смерти. Сообщается, что грузовик перевозил лекарства.
    ДТП на железной дороге
    svsever.lg.ua

    КИЕВ, 23 авг — РИА Новости Украина. Пассажирский поезд 410 "Лисичанск-Харьков" столкнулся с грузовым автомобилем, который выехал на переезд в районе села Старая Краснянка Кременского района Луганской области.

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    "Фура везла лекарства из Харькова в Северодонецк. Водитель автомобиля успел покинуть кабину до столкновения и не пострадал. Поезд протащил машину с десяток метров, в результате чего она столкнулась еще со столбом, повредив боковую часть", — сообщает подробности аварии "Сегодня в Северодонецке".

    Никто из пассажиров поезда от столкновения не пострадал. Поезд простоял на переезде больше часа, после чего продолжил движение на Харьков.

    Напомним, автомобиль львовского бизнесмена, владельца телеканала ZIK и почетного президента ФК "Карпаты" Петра Дыминского попал в аварию в селе Ямельня Львовской области. В результате ДТП погибла молодая женщина.

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