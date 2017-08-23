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    Экономика

    Для закупки лекарств в Украине создадут Национальное агентство

    Тема:

    Медреформа или медицинский геноцид? (185)

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    До конца месяца Минздрав должен разработать и подать на утверждение план мероприятий по реализации концепции, в рамках которой будет создано закупочное агентство.
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    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    КИЕВ, 23 авг — РИА Новости Украина. Кабинет министров принял решение создать Национальное закупочное агентство, которое будет осуществлять закупку лекарственных средств и изделий медицинского назначения на национальном и местном уровне. Соответствующее решение было принято не заседании правительства 23 августа, сообщает Правительственный портал.

    Верховная Рада Украины
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
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    "До 40% были завышены цены на закупки лекарств. Представьте, сколько денег украли у украинских граждан, только в медицинской сфере. Были бы мы хапугами, мы бы закрывали глаза на эти вещи. А мы закрывать глаза на эти вещи не будем, мы будем с этим бороться ", — заявил премьер-министр Владимир Гройсман.

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    Как отмечается, до конца месяца Минздрав должен разработать и подать на утверждение план мероприятий по реализации данной концепции, в рамках которой будет создано закупочное агентство.

    Ранее в правительстве утверждали, что созданный ранее Реестр инсулинозависимых граждан позволил сэкономить 500 млн грн государственных средств. 

    Также сообщалось, что Минздрав закупит лекарств на 5,9 млрд грн. 

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