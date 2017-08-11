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    Общество

    СБУ ликвидировала в Харьковской области канал поставок лекарств в ЛДНР

    (обновлено: )2301
    В СБУ рассказали, что один из организаторов канала сбыта привлек к сделке как оптового поставщика лекарств одно из ведущих фармацевтических предприятий Харьковской области.
    Упаковка в блистеры. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 11 авг — РИА Новости Украина. Сотрудники Службы безопасности Украины ликвидировали в Харьковской области канал поставок медикаментов в самопровозглашенные ЛНР и ДНР, сообщила в пятницу пресс-служба ведомства.

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    "Сотрудники Службы безопасности Украины во время проведения комплекса мер по защите критической инфраструктуры государства в сфере здравоохранения перекрыли в Харьковской области нелегальный канал поставок медикаментов на временно оккупированных террористами территории Донбасса", — говорится в сообщении.

    По данным ведомства, один из организаторов канала, житель Киевской области, привлек к сделке как оптового поставщика лекарств одно из ведущих фармацевтических предприятий Харьковской области. Приобретенные медикаменты он перевозил в обустроенное складское помещение в одном из подконтрольных Киеву населенных пунктов Донецкой области вблизи линии разграничения. Затем он лично перевозил лекарства на временно неподконтрольные Киеву территории Донбасса.

    "В так называемых "ДНР/ЛНР" медикаменты реализовывались через коммерческие структуры, которые зарегистрированы в псевдореспубликах", — добавили в в СБУ.

    Указывается, что правоохранители задержали подозреваемого во время подготовки попытки переправить через линию разграничения очередную партию медикаментов. Его уведомили о подозрении в совершении преступлений по статье 110-2 "финансирование действий, совершенных с целью изменения границ территории или государственной границы Украины" УК Украины. Продолжается досудебное следствие.

    Ранее в Кропивницком СБУ разоблачила межрегиональный конвертационный центр, который занимался майнингом криптовалюты и "отмыл" 200 млн гривен.

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