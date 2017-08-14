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    Общество

    Лучше поздно, чем никогда. Минздрав начал закупать лекарства на 2017 год

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    Как отметила и.о. главы Минздрава Ульяна Супрун, закупки через международные организации - действенная антикоррупционная медицинская реформа.
    Упаковка в блистеры. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 14 авг — РИА Новости Украина. Министерство здравоохранения Украины приступило к закупке медикаментов через международные организации за средства 2017 года.

    Об этом сообщила на своей странице в Facebook и.о. главы Минздрава Ульяна Супрун.

    Ульяна Супрун, facebook
    Пост Ульяны Супрун

    "А тем временем начались закупки за средства 2017 года. Ждем еще больше результатов, которые улучшат доступ к качественным лекарствам в Украине", — написала Супрун.

    Она также отметила, что считает закупки через международные организации одной из самых действенных антикоррупционных реформ, а плодотворное сотрудничество с международными партнерами помогло начать проводить закупочный процесс по мировым стандартам качества.

    "Факты говорят за себя: по закупкам-2016 вышли в плюс на 917 000 000 гривен! На все эти деньги вскоре приобретем дополнительные лекарства, медизделия и вакцины. За средства 2016 международными организациями закуплено 96% лекарств, вакцин и медицинских изделий по 37 программам. 44% уже поставлено в регионы. Остальные будут доставлены в больницы в течение 3 месяцев в соответствии с графиком поставок Минздрава", — отметила Супрун.

    Напомним, в начале июля в Украину доставили партию лекарств против ботулизма, первые 25 курсов для формирования базового запаса антитоксина канадского производства.

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