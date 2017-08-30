Кравченко: человеческая жизнь — цена экономии на лекарствах

Андрей Лубенский, РИА Новости Украина

В отчете Счётной палаты Украины относительно эффективности международной системы закупок лекарств из всех пунктов лишь один позитивный, и то — "теоретически". Но в Минздраве сделали вид, что все в порядке. Об этом сказал на пресс-конференции в РИА Новости Украина ответственный секретарь Национальной медицинской палаты Украины Сергей Кравченко.

Результаты аудита закупочного процесса 2015-2016 годов и первого полугодия 2017 года, который был проведен Счётной палатой, показали: процедура закупки лекарств проходит с нарушениями. В числе основных нарушений со стороны Минздрава названы непрозрачный выбор специализированных организаций, которые осуществляют закупки, наличие "дублирующих" программ, закупки препаратов с истекающим сроком годности, закупка препаратов для детской онкологии, не предназначенных для лечения детей и т.п.

Кравченко сообщил, что он сам принимал участие в заседании коллегии Счетной палаты и назвал "беспрецедентным" тот факт, что заседание продолжалось более 2,5 часов.

"Было определено более 12 пунктов выводов, из которых только один носит позитивный характер, но теоретический характер, а всё остальное — негативный характер", — сказал эксперт. По его словам, было принято решение обратиться в Антимонопольный комитет, в Нацполицию (и передать туда материалы), уведомить Администрацию президента, правительство и парламент.

По словам Кравченко, сам отчёт и протокол заседания пока не обнародованы, это будет сделано после доработки. В то же время, отметил эксперт, уже "через 15 минут после завершения заседания на официальном сайте Министерства охраны здоровья появилось сообщение о том, что Счётная палата поддержала руководство Минздрава и признала эффективными закупки лекарственных средств… через международные организации".

"Друзья, такого лукавства и иезуитства ещё никто не видел!", — оценил публикацию Кравченко.

Он сравнил действующую систему международных закупок с приобретением еще не выпущенного автомобиля.

"Если вы хотите сэкономить и приобрести новый автомобиль, вы обращаетесь к дистрибьютеру, и он вам обещает: закажем автомобиль, который еще не произведён, у вас будет скидка… Вы подписываете договор, перечисляете деньги и ждёте. Как будто бы вы уже купили автомобиль, и сэкономили, и купили новый, но еще целый год будете ходить пешком", — обрисовал ситуацию эксперт.

По его словам, точно так ситуация выглядит и в системе международных закупок лекарств, разница в том, что при покупке авто приходится ждать железо, а в данном случае речь идет о человеческих жизнях.

Что касается экономии, то о ней и говорит единственный позитивный вывод в отчёте. Однако этот ввод "носит теоретический характер", отметил эксперт, пояснив, что "сравнивали акцепт по курсу доллара 8-9 гривен с акцептом… по курсу доллара 26 гривен — и вышла разница".

"То есть, это теоретическая экономия… И это был единственный позитивный пункт, что будто бы у нас есть теоретическая экономия в 30-38%. Но Счётная палата не наделена функцией финансово-экономической экспертизы", — сказал Кравченко.

Что касается других выводов, то, по словам эксперта, все они негативные: так, указано, что "полностью все закупки выведены из правового поля Украины", нет возможности подать иски относительно нарушений, нанесенных убытков или невыполнения тех или иных условий договора.

Кравченко отметил, что никто не может сказать, по каким критериям были выбраны международные организации, и никто не понимает почему каждая из них "получает разный процент вознаграждения" (и разница значительна). Есть и другие вопросы (обозначенные в отчёте) — например, об оплате логистических услуг.

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Но это мелочи по сравнению с тем, что поставлены препараты с коротким сроком пригодности (по сути — уже просроченные). Ранее в МОЗ заявляли, что есть гарантийные письма, что международные организации заменят эти препараты.

"Так нет! На заседании Счётной палаты было сообщено, что только одна международная организация дала гарантийное письмо о том, что они заменят просроченные лекарства, другая — заменит только на своих условиях, а еще одна организация… вообще ничего не сообщила, будут они менять (лекарства — Ред.) или нет. И это всё есть в отчёте Счётной палаты", — сказал эксперт.

Он также отметил, что в документе зафиксирован и такой факт: международные организации обращались в Минздрав с вопросом относительно закупок онкологических препаратов для детей, указывая: те лекарства, что были заказаны, не используются в детской онкологии.

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"А вы знаете, что ответило МОЗ? Ничего страшного, покупайте. И это тоже зафиксировано в отчёте…", — сообщил Кравченко.

По его словам, на данный момент 50% закупленных лекарств в Украину не поставлены: "если даже там есть экономия, но в стране этих лекарств нет".

"Люди болеют, умирают… Возникает вопрос, какой ценой происходит экономия на этих международных закупках? Ценой человеческих жизней. Эти действия повлекли за собой тяжёлые последствия — смерть людей", — констатировал эксперт.

Ранее сообщалось, что 5% медпрепаратов, которые международные организации должны были поставить в Украину в рамках государственных программам еще за 2015 год, до сих пор не закуплены. При этом все 2,2 млрд грн, выделенные из госбюджета на закупку всех необходимых лекарств, были перечислены международным организациям еще в 2015 году.