Нет денег? Будь здоров и не болей. Цены на лекарства живущие не осилят

Соня Тарасюк, РИА Новости Украина

Нет денег — не болей

Тем, что цены в аптеках меняются почти каждый день, украинцев уже не удивишь. Однако по прогнозам цены будут расти и дальше, а осенью украинцев ждет новый скачок цен на медпрепараты.

В июле Нацбанк признал, что инфляция превысила все официальные ожидания. Вместе с тем, регулятор заверил, что в последующие месяцы все будет хорошо: в июле-августе случится дефляция, а затем рост цен вернется якобы в прогнозируемое русло. Однако пока ожидания не оправдываются.

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Что касается цен на лекарства, то они медленно, но уверенно ползли вверх весь календарный год. По сравнению с августом прошлого года выросли в среднем на 10% по Украине. Однако прогнозы экспертов неутешительные: лекарства подорожают еще минимум на уровень инфляции — на 12%.

"Лекарства подорожают еще минимум на уровень инфляции — на 12%. В первую очередь это коснется заграничных препаратов, но и в украинских лекарствах порядка 70% импортной составляющей", — сказал UBR.ua президент Всеукраинского совета защиты прав и безопасности пациентов Виктор Сердюк.

В первой декаде августа общая стоимость лекарственной "корзины" (32 самых востребованных украинцами препарата) составила от 1114 грн (Днепр) до 1206 грн (Киев). Максимальный рост цен в августе был зафиксирован в Киеве (1,7%), минимальный — во Львове (на 0,1%).

Лидером роста цен с начала года оказался Харьков (11%).

Если взять минимальную аптечку, куда входит бинт, вата, йод, уголь, каптопрес, левомицетин, спазмалгон, цитрамон, но-шпа, валидол), то оказалось, что самая дорогая аптечка — в Одессе (173 грн). За год она подорожала на 18 грн. В Киеве — 172 грн и подорожала на 10% за год. Самая дешевая аптечка — в Днепре: 163 грн (+10,5%). А больше всего за год ударила по кошельку львовская аптечка — подорожала со 148 до 167 грн, пишет "Сегодня".

В частности, цена бинта стерильного колеблется от 1,9% в Харькове до 43% во Львове; но-шпы — от 0,4% в Одессе до 14,4% в Киеве; Фастум-геля — от 0,3% в Одессе до 3,2% в Киеве.

Подешевел разве что лейкопластырь — на 0,5% в Харькове и 12,1% в Киеве.

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Доллар и евро всему голова

По мнению экспертов, скачки цен на лекарства обусловлены тем, что сегодня цены на рынке медикаментов государством не регулируются. Соотношение цен в регионах зависит от объемов спроса и предложения на те или иные лекарства. Фактически, цены формируют сами аптечные сети, устанавливая их по своему усмотрению, в зависимости от закупочной цены и спроса на тот или иной препарат.

Кроме того, из-за высокой зависимости от импорта как фасованных медикаментов, так и составляющих фармпроизводства, огромное влияние на цены имеет курс гривны к доллару и евро. А осень — это традиционная пора курсовых колебаний. Поэтому многие поставщики, опасаясь осенней девальвации, уже сейчас начали закладывать в свои цены курс 30 грн/$.

Причинами подорожания также называют рост цен на энергоресурсы, увеличение минимальной зарплаты, которая также закладывается в ценники лекарств на предпрятиях.

"Все контракты по поставкам медпрепаратов заключаются на долгосрочные периоды, поэтому в них закладывают возможные риски, что повышает стоимость лекарств", — отмечает экс-зампредседателя Госслужбы лекарственных средств и изделий медицинского назначения Константин Косяченко.

Здоровье становится роскошью

Из-за роста цен и тарифов украинцы вынуждены экономить буквально на всем, а лечение становятся для большинства непозволительной роскошью.

Уже сейчас порядка 30% больных пытаются обойтись без лекарственной помощи в случае недуга. А каждый второй больной в Украине отказывается от лечения из-за отсутствия средств, свидетельствовали в марте 2017 года результаты исследования "(Без)платная медицина".

Как результат — украинец живет на 11 лет меньше европейца. Об этом писала в своем Твиттере посол Великобритании в Украине Джудит Гоф.

Эксперты бьют тревогу, что после подорожания многие вообще откажутся от лечения, а аптеки просто перестанут закупать дорогие препараты, которые не пользуются спросом.

"В итоге дорогие препараты (например, для химиотерапии) просто не будут завозиться", — говорит Сердюк.

Те, кто все еще может себе "позволить" болеть, массово переходят на отечественные препараты. Однако далеко не все препараты сопоставимы по качеству с зарубежными аналогами. Или, например, дешевых аналогов на рынке может просто не найтись.

РИА Новости Украина Евгений Котенко Президент Всеукраинского совета защиты прав и безопасности пациентов Виктор Сердюк

"В связи со снижением платежеспособности населения, дорогие лекарства просто не будут покупать. А это часто как раз те лекарства, которые спасают жизни: начиная от реанимации и заканчивая сердечно-сосудистыми, онко-заболеваниями и т.д. Химиопрепараты просто не будут завозиться. Потребность в них не так значительна, как у других — порядка 100 упаковок в год. Когда у них закончится срок регистрации, они просто исчезнут с украинского рынка", — не исключает такого развития событий президент Всеукраинского совета защиты прав и безопасности пациентов Виктор Сердюк.

По материалам из открытых источников интернет