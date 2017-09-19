"Мы не толпа, мы люди!": почему медики идут на протест

Андрей Лубенский, РИА Новости Украина

Медики намерены во вторник, 19 сентября, провести в Киеве предупредительную, но масштабную акцию протеста. "Последней каплей" в отраслевом профсоюзе назвали рост задолженности по зарплате медработникам, но есть и другие проблемы, требующие неотложного решения. По словам медиков, само же государство и нарушает основы законодательства в сфере здравоохранения, отрасль хронически недофинансируется, в зарплатах царит уравниловка, врачей не хватает, нет социального диалога…

Проблемы медиков – это проблемы всех граждан: очень скоро лечиться смогут только те, у кого есть деньги, а остальные останутся без медицинской помощи. Мириться с такой перспективой врачи не хотят.

Приедут из регионов

Акция будет носить предупредительный характер. Протестовать выйдут столичные медики, приедут также медработники из регионов, привезут подписи под своими требованиями. Поддержат медиков отраслевые профсоюзы, входящие в Федерацию профсоюзов Украины. Об этом сообщила на пресс-конференции в Киеве глава профессионального профсоюза работников охраны здоровья Украины Виктория Коваль.

Среди требований: выплата долгов по зарплате, повышение уровня оплаты труда (медики по этому показателю — на предпоследнем месте среди всех отраслей экономики), увеличение финансирования системы здравоохранения, начало социального диалога…

Что до скандальной медицинской реформы (проект уже проголосован Радой в первом чтении), то медики утверждают: они не против изменений, напротив, "менять систему необходимо". Но только такая реформа должна быть научно обоснована, подкреплена ресурсами и кадровым потенциалом. Пока этого нет, и последствия могут быть весьма плачевны.

По словам Коваль, если вопрос зарплаты – чисто внутриотраслевой, то вопрос будущего системы охраны здоровья касается абсолютно всех. Она отметила, что если требования медработников власть не услышит – будут новые акции, более масштабные и мощные.

Государство нарушает…

Коваль также подчеркнула, что поднимаемые медиками проблемы – не новые, даже – "не вчерашнего дня": давно было понятно, что "на медицинскую субвенцию в этом году не хватает примерно 4-х миллиардов гривен". Ранее медицинские профсоюзы и ассоциации обращались и в Кабмин Украины, и к президенту, и в Верховную Раду, но… не были услышаны.

"Всем писали: нет денег. Это приводит к тому, что медработники, по крайней мере, до последнего времени, получали только обязательные выплаты, а четвёртый квартал деньгами не был обеспечен", — сказала глава профсоюза.

По её словам, "последней каплей стало то, что быстро стала расти задолженность по зарплатам", хотя ее стали погашать сразу после того, как было принято решение о проведении протестной акции.

Но ситуация тяжёлая: Коваль рассказала, что есть районы, где медработникам не платили месяцами, отправляли в отпуск без сохранения зарплаты, заставляли работать на 0,25 (ставки – Ред.) и т.п.

При этом Минздрав только в середине года, когда "люди уже купили билеты" (чтобы ехать протестовать в Киев – Ред.) признал, что действительно имеет место недофинансирование отрасли (по данным ведомства, дефицит составляет 2,8 млрд грн).

РИА Новости Украина Евгений Котенко Акция "Памятник жертвам медицинского популизма" около Верховной Рады

Но главная проблема заключается в другом, считает глава Закарпатской областной профорганизации медработников Владимир Турок. По его словам, "прежде всего, государство нарушает законодательство об охране здоровья – начиная с 49 статьи Конституции, где записано, что медицина в Украине бесплатна".

"Всех, кого можно, уже сократили"

Коваль сообщила, что погашение задолженности – только одно из требований. Медики требуют также обеспечить финансирование отрасли охраны здоровья в соответствии с законодательством – "это получается на уровне порядка 7% ВВП, на сегодняшний день – это порядка трёх с лишним процента ВВП".

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Еще одно требование – повысить уровень зарплаты медработникам и убрать "уравниловку".

По словам главы профсоюза, "молодые специалисты, которые приходят после окончания вузов, получают такую же зарплату, как и за неквалифицированный труд".

РИА Новости Украина Евгений Котенко Акция "Памятник жертвам медицинского популизма" около Верховной Рады

На сегодняшний день это 3200 грн, но это — без налогов, на руки – чуть более 2,5 тысячи. Молодёжь при первой возможности старается покинуть Украину.

"И кто же будет проводить реформу?" — задала Коваль риторический вопрос.

С этим согласился представитель Киевского городского профсоюза работников охраны здоровья Сергей Кубанский, отметивший, что финансирования, заложенного с начала года, хватало меньше чем на 50% потребностей (это относится к учреждениям столицы, подчиненным не городу, а Минздраву), и нельзя сейчас сказать, хватит ли денег до конца года: "всех, кого можно, уже сократили".

Он также напомнил, что медицинская отрасль перманентно находится в состоянии реформирования", ранее были "пилотные" проекты в регионах, однако итоги этих экспериментов никто так и не подвёл…

По словам Кубанского, медики хорошо понимают необходимость реформирования системы, но на сегодняшний день в этом деле нет системности, отсутствует система финансирования, соответственно, никто не понимает, "какую систему охраны здоровья нам предлагают строить".

Сладкие обещания Минздрава

В Минздраве утешают: подготовлен проект распоряжения Кабмина о погашении задолженности по зарплате медикам, который будет "оперативно принят" на одном из заседаний правительства…

Кроме того, медикам рисуют радужные перспективы хороших заработков после реализации реформы медицины. По словам и.о. главы Минздрава Ульяны Супрун, семейные и детские врачи будут получать от 17 до 25-30 тысяч гривен в месяц (в зависимости от количества пациентов).

Супрун пояснила, что это станет возможным после того, как больницы и другие медучреждения перейдут в статус негосударственных предприятий, не будут зависеть от тарифной сетки государства.

РИА Новости Украина Евгений Котенко Акция "Памятник жертвам медицинского популизма" около Верховной Рады

Медики в реалистичности этих обещаний серьёзно сомневаются. Так, Коваль отметила, что хотелось бы получить ответ, каким образом врачи первичного звена такие деньги смогут получать. Она напомнила, что в проекте медреформы предлагается цифра — 370 гривен на одного пациента на год, "это немногим больше 10 евро", при этом предполагается увеличение нагрузки на врачей – разработчики реформы ведут расчёты, исходя из цифры "порядка 2000 пациентов" на врача.

По словам Коваль, уже сейчас в проекте реформы заложен значительный дефицит средств.

"Если врач будет ФОПом… то ему будет нужно, при такой нагрузке, как минимум, две медсестры, а не одна. Мы подсчитали, получается: если 18 тыс. (грн – Ред.) врачу, 12 тыс грн медсестре, а их две, с начислениями на фонд оплаты труда, нужно будет где-то порядка 16-ти с лишним млрд грн. В проекте закона… там пока что предлагается медицинская субвенция на первичное звено выделить 14 с лишним млрд грн. Уже дефицит в два миллиарда", — сказала Коваль

Она добавила, что 370 грн в год на пациента – это не только зарплата врача и медсестёр, на эти деньги необходимо будет обеспечить ряд услуг – "поэтому вопросов очень много".

Странная реформа: "стандарт не повышается"

В медицинских кругах не верят в необходимость медреформы в том виде, в каком её предлагает Минздрав. По словам главы первичной профорганизации Центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф Киева Натальи Стаховой, при подготовке документа предложения медиков не были учтены. Последствия ощутят все.

"Поэтому мы выйдем на протест, чтобы показать, что мы не просто толпа, а мы люди", — сказала Стахова.

По её словам, достаточно странно то, что реформу делают люди, не имеющие медицинского образования.

Сомневаются в реформе не только медики. Политики… колеблются. Так, в "Оппозиционном блоке" уже заявили: голосовать за реформу не будут, так как она на самом деле уменьшает доступ людей к медицинским услугам.

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Нардеп от "Оппоблока" Сергей Левочкин напомнил, что сейчас закрываются больницы в небольших поселках и городах.

"Когда врач находится в нескольких десятках километров, и ты просто не можешь туда добраться, то это просто приводит людей к отчаянию. Мы считаем, что любая реформа, которая принимается, в том числе и медицинская, они должны приближать людей к возможности получить медицинскую помощь. И повышать стандарт медицинской помощи", — заявил политик, добавив, что в результате предлагаемого варианта медреформы "стандарт не повышается".