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19.09.201710:59
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    Киев

    Протесты медиков. Силовики перекрыли правительственный квартал

    (обновлено: )49710
    Правительственный квартал перекрыт из-за того, что работники сферы здравоохранения вышли на массовый протест в Киеве во вторник.
    Перекрыт правительственный квартал в центре Киева
    Александр Салиженко, facebook

    КИЕВ, 19 сен — РИА Новости Украина. Улица Грушевского в центре Киева перекрыта, в правительственном квартале установлены рамки металлоискателей. 

    Об этом в Twitter сообщил народный депутат Алексей Рябчин.

    По его словам, улицу Грушевского перекрыли из-за массового протеста медиков. 

    На Европейской площади и площади Славы уже образовались огромные пробки.

    Александр Салиженко, facebook
    Перекрыт правительственный квартал в центре Киева

    Во вторник, 19 сентября, работники сферы здравоохранения вышли на массовый протест в Киеве. Они требуют погасить задолженность по зарплате, а также повысить ее уровень.

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