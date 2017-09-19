Протесты медиков. Силовики перекрыли правительственный квартал

КИЕВ, 19 сен — РИА Новости Украина. Улица Грушевского в центре Киева перекрыта, в правительственном квартале установлены рамки металлоискателей.
Об этом в Twitter сообщил народный депутат Алексей Рябчин.
— Alex Ryabchyn (@alexrbchn) 19 сентября 2017 г.
По его словам, улицу Грушевского перекрыли из-за массового протеста медиков.
На Европейской площади и площади Славы уже образовались огромные пробки.
Перекрыт правительственный квартал в центре Киева
Во вторник, 19 сентября, работники сферы здравоохранения вышли на массовый протест в Киеве. Они требуют погасить задолженность по зарплате, а также повысить ее уровень.