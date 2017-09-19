Медикам - достойную зарплату! Протест врачей набирает обороты

Во вторник, 19 сентября, работники сферы здравоохранения вышли на массовый протест в Киеве. Они требуют погасить задолженность по зарплате, а также повысить ее уровень.

"Акция предупреждающая, мирная, посмотрим, как нас услышат. А дальше решение уже будем принимать (по результатам — Ред.)… Если не услышат, будет более масштабная акция… На конец августа задолженность была 107 миллионов гривен", — заявила ранее глава профсоюза работников сферы охраны здоровья Виктория Коваль.

Медики требуют увеличить финансирование всей сферы здравоохранения до 7% ВВП. По данным Коваль, на сегодняшний день в Украине на здравоохранение выделяется около 3% ВВП.

В полиции сообщили, что около 3,5 тыс. правоохранителей обеспечивают правопорядок в Правительственном квартале Киева. Киевская милиция работает в усиленном режиме. На улицах города увеличено количество пеших патрулей, работают кинологи со служебными собаками, специалисты взрывотехнической службы. Функционируют контрольно-пропускные пункты на улице Грушевского со стороны улиц Липской и Садовой, на улице Шелковичной со стороны улицы Институтской и на площади Конституции.

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