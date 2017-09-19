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19.09.201712:30
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    Фотоленты

    Медикам - достойную зарплату! Протест врачей набирает обороты

    (обновлено: )5910
    Протест медработников
    Протест медработников
    Протест медработников
    Протест медработников
    Протест медработников
    Протест медработников
    Протест медработников
    Протест медработников
    Протест медработников
    Протест медработников
    Протест медработников
    Протест медработников
    Протест медработников
    Протест медработников
    Протест медработников
    Протест медработников
    Протест медработников
    Протест медработников
    Протест медработников
    Протест медработников
    Протест медработников
    Протест медработников
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Протест медработников
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Протест медработников
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Протест медработников
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Протест медработников
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Протест медработников
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Протест медработников
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Протест медработников
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Протест медработников
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Протест медработников
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Протест медработников
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Протест медработников
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Протест медработников
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Протест медработников
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Протест медработников
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Протест медработников
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Протест медработников
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Протест медработников
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Протест медработников
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Протест медработников
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Протест медработников
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

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    Во вторник, 19 сентября, работники сферы здравоохранения вышли на массовый протест в Киеве. Они требуют погасить задолженность по зарплате, а также повысить ее уровень.

    Украинцы о переменах в медицине
    РИА Новости Украина
    Хуже и дороже. Украинцы оценили перемены в медицине

    "Акция предупреждающая, мирная, посмотрим, как нас услышат. А дальше решение уже будем принимать (по результатам — Ред.)… Если не услышат, будет более масштабная акция… На конец августа задолженность была 107 миллионов гривен", — заявила ранее глава профсоюза работников сферы охраны здоровья Виктория Коваль.

    Медики требуют увеличить финансирование всей сферы здравоохранения до 7% ВВП. По данным Коваль, на сегодняшний день в Украине на здравоохранение выделяется около 3% ВВП.

    В полиции сообщили, что около 3,5 тыс. правоохранителей обеспечивают правопорядок в Правительственном квартале Киева. Киевская милиция работает в усиленном режиме. На улицах города увеличено количество пеших патрулей, работают кинологи со служебными собаками, специалисты взрывотехнической службы. Функционируют контрольно-пропускные пункты на улице Грушевского со стороны улиц Липской и Садовой, на улице Шелковичной со стороны улицы Институтской и на площади Конституции.

    Смотрите также: Столкновения у суда, оправдавшего обвиняемых по делу "2 мая" в Одессе

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