"Мобилизация" на Майдане собрала около 150 человек – спецкор

РИА Новости Украина – Радиостанция Голос Столицы

Возле стелы Независимости в Киеве объявили о начале так называемой "мобилизации". Людей собирают на Всеукраинскую акцию для поддержки реформ. Она запланирована на 17 октября и должна состояться в Киеве и во всех областных центрах Украины. Прийти на площадь в среду днем киевлян призвал депутат от БПП Мустафа Найем.

Сколько людей пришли на Майдан, сообщил специальный корреспондент радиостанции Голос Столицы Александр Ивасивка:

(текст публикуется на языке оригинала)

"За моїми підрахунками, напевно, сьогодні не було більше, ніж чоловік від 150. Більше третини від цієї кількості, це були преса. Решта — це були помічники народних депутатів України, їх знайомі та громадські активісти, які, як правило, таких подій в Києві просто не пропускають. Одне можна сказати точно — всі ті, хто прийшов сьогодні і був присутній при оголошенні акції, мітингу на 17 жовтня, всі вони разом помістилися під монументом Незалежності України.

З самого початку було зрозуміло, що на акцію багато людей не прийде через грозу. О 13.45 розпочався рясний дощ. Мустафа Найєм сидів у ВР, у сесійній залі і переписувався з кимось по смартфону. Потім вибіг з зали в кулуари і спостерігав за зливою з ВР. Інший колега Мустафи Найєма Сергій Лещенко, який теж сказав, що братиме участь у сьогоднішній акції, в цей час сидів у парламентському буфеті. Так чи інакше, акція почалася о 14 годині 15 хвилин, як її, в принципі, і анонсували. В той час злива в центрі Києва вже припинилася, але рясний дощ все-таки продовжувався.

vesti-ukr.com На Майдане Незалежности в Киеве началась акция в поддержку политической реформы в Украине

Микола Виговський, представник руху "Чесно" сказав, що є три вимоги у людей, у представників, у народних депутатів, представників громадськості, які прийшли на Майдан Незалежності. Перше — це аби ВР прийняла виборчу реформу. Друге — аби народні депутати України ухвалили закон про антикорупційний суд. І третє — це обмеження недоторканності народних депутатів України. Під виборчою реформою мається на увазі, аби ВР ухвалила закон щодо проведення виборів до ВР за партійними списками, за відкритими партійними списками.

Одним з перших виступив Віктор Чумак. Він спробував пожартувати. Сказав, що дощ — справа добра. Це ознака, що розпочата сьогодні політиками та громадськими активістами справа точно не засохне. Далі Чумак всім запропонував згадати, що під час Майдану з його сцени політики били себе буквально в груди, обіцяли, що зроблять всеохоплюючу політичну реформу для українців. Що б тепер зараз громадянам України не говорили про реформи у будь-якій галузі.

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Треба в першу чергу міняти правила входу в українську політику, а це можна зробити лише змінивши виборчу систему, аби в Україні надалі не могли претенденти в народні депутати купувати округи за гречку, а місця в списку за гроші. Юрій Левченко виступаючи, закликав громадян України прийти 17 жовтня до ВР, бо в цей час для того, аби натиснути на парламент.

На сьогоднішній акції були Мустафа Найєм, Віктор Чумак, Юрій Левченко, Сергій Лещенко, Володимир Парасюк та Єгор Соболєв. Була також Світлана Заліщук. На акції бачили також Давіда Сакварелідзе і Віталія Шабуніна. Сакварелідзе перед людьми, які зібралися тут, у центрі, на Майдані Незалежності, не виступав. А найцікавіше також те, що після закінчення заяв з боку народних депутатів України, запитань від преси, від київських журналістів до політиків не було", — повідомив Івасівка.

УНИАН В Киеве во время акции в в поддержку политреформы

К слову, эксперты сходятся во мнении, что памятное событие стало для политических сил средством напомнить о себе. В частности, такое мнение в эфире Голоса Столицы выразил политолог Алексей Якубин. Таким образом, политики хотят приватизировать идею Майдана.