Коломойскому не нужен новый Майдан - Рудяков

Николай Лаврентьев, РИА Новости Украина

Политическая осень в Украине прогнозируемо началась с масштабных акций протестов. Митинги в поддержку Михаила Саакашвили, протесты владельцев авто на иностранных номерах, забастовка медиков – все это дало старт затяжному и весьма неприятному для власти периоду.

По прогнозам политических экспертов, власти придется постараться, чтобы сдержать напор тех, кто сыт по горло сыт ее деятельнсотью.

"То, что мы видели в последние две недели прямо указывают на то, что к середине октября готовится значительное оживление по целому ряду направлений, – говорит политолог, директор Информационно-аналитического центра Перспектива Павел Рудяков. – Одно из них связано с Саакашвили и его турне по Украине, а также с акцией которую на 17-е октября анонсировал Мустафа Найем".

По его словам, имеются протестные настроения и в целом ряде регионов.

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"Готов к акциям под руководством местной власти Львов, взрывоопасна ситуация и в Одессе и области. Если сейчас власть оперативно не проявит силу и не примет какие-то контрмеры, регионы могут доставить больших проблем. Протест дозревает на фоне общего недовольства социальных групп: учителей, медиков, части добробатов. Так что, осенью власти придется очень непросто", – считает Рудяков.

Кроме того, эксперт отметил роль олигархов в усилении протестных настроений в Украине.

"Уверен, что тот же Игорь Коломойский активно участвует в этих процессах и обещает, и что-то уже дает. Пока что у тех, кто готовит протесты не видно особых финансовых ресурсов. Но на этом этапе это и не нужно. Большие средства понадобятся тогда, когда все это вспыхнет. Хотя, вряд ли Коломойский заинтересован в повторении Майдана, в этом для него нет необходимости", – резюмировал Рудяков.