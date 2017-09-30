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    Замглавы Нацполиции в суде защищал подозреваемых по делу Майдана

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    Годовщина Майдана: митинги и столкновения (153)

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    По словам Александра Фацевича, все подозреваемые в преступления против участников Майдана - "достойные офицеры, выполнявшие после 2014 года свои обязанности".
    Александр Фацевич. Архивное фото
    Арсен Аваков, facebook

    КИЕВ, 30 сен — РИА Новости Украина. Заместитель председателя Национальной полиции Александр Фацевич явился в Печерский районный суд Киева защищать подозреваемых в совершении преступлений против участников Майдане правоохранителей, сообщает "Громадське ТБ".

    "Это достойные офицеры, выполнявшие после 2014 года свои обязанности. Их вызывали для дачи показаний в качестве свидетелей, были обыски у этих людей дома, и они продолжали нести службу. Три года их никто не трогал", — заявил Фацевич в комментарии СМИ.

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    По его словам, один из подозреваемых был старшим инспектором по особым поручениям отдела организации конвойной службы и охране, второй — был начальником этого же отдела.

    "Одного из них обвиняют в том, что он организовывал выдачу спецсредств, которые закупались в России. Но старший инспектор по особым поручениям не может отвечать за выдачу спецсредств", — добавил Фацевич.

    "Эти работники мне очень нужны, они специалисты и они не нарушали закон. Я читал ходатайство. Если я руководитель и я видел бы, что они к чему-то причастны, я бы здесь не стоял сейчас. Я их непосредственный руководитель, я пришел их поддержать", — заявил он.

    По данным СМИ, прокуроры ходатайствовали о мере пресечения в виде содержания под стражей Игорю Бабичу, который сейчас работает начальником департамента превентивной деятельности Национальной полиции, а в 2014 году был главным инспектором отдела организации службы конвойных подразделений. Его подозревают в координации действий спецподразделений.

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    Второй подозреваемый — Анатолий Серединский. В 2014 году занимал должность начальника отдела службы управления организации конвойных подразделений департамента общественной безопасности МВД. Его подозревают в координации действий спецподразделений и их поощрении. Он якобы выдал премий на общую сумму свыше 30 млн гривен.

    Также в этот день прокуратура ходатайствовала о мере пресечения в виде содержания под стражей Сергею Поготову, который во времена Майдана занимал должность заместителя начальника департамента общественной безопасности МВД. Он в настоящее время не работает в правоохранительных органах.

    Громадське
    Подозреваемый по делу Майдана Сергей Поготов с адвокатом

    По данным источников "Громадського", Поготова подозревают в пособничестве и превышении власти. Он, по данным следствия, подготовил рапорты о необходимости вооружения "беркутовцев" и других правоохранителей гранатами.

    Суд отказался рассматривать меру пресечения подозреваемым по делам Майдана.

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    Ответственность за смерть более 100 человек во время массовых акций протеста на Майдане Незалежности в Киеве в феврале 2014 года возложили на экс-президента Виктора Януковича и спецподразделение МВД "Беркут". Янукович и сотрудники ныне расформированного "Беркута" отрицают свою причастность к убийствам. 

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