Ко дню учителя. Филатов дает бой сепаратизму у педагогов и родителей

Оксана Максимова, РИА Новости Украина

Мэр Днепра Борис Филатов в преддверии Дня учителя сделал громкое заявление об увольнении всех педагогов, которые "позволяют себе сепаратистские высказывания".

"Безжалостно будем увольнять всех "педагогов", кто позволяет себе сепаратистские высказывания. Некоторые наговорили себе в соцсетях на вечный "волчий билет". Тереть бесполезно. У нас все ходы записаны", – заявил Филатов в Facebook.

Facebook Бориса Филатова Комментарий Бориса Филатова

По данным днепровских СМИ, речь шла также и о сепаратизме среди родителей учеников.

"Хочу сказать, что мы четко контролируем то, о чем говорят в наших школах, и мы не допустим никаких проявлений сепаратизма ни в словах учителей, ни в словах родителей", — цитирует Филатова dniprograd.org.

И если заявленный сепаратизм среди учителей грозит им увольнением, то как будут бороться с родителями, не уточняется.

Нескончаемая экспрессия мэра

Известный скандальными высказываниями Филатов летом заявил, что "вышвырнет за шкирку" чиновников, которые будут хамить людям и употреблять алкоголь на глазах у граждан. Выполнение решения не заставило долго ждать – мэр лишил премии и вынес выговор своему заместителю Светлане Епифанцевой за некорректные высказывания в адрес граждан в социальной сети Facebook. Филатов пригрозил вообще запретить данную соцсеть – "будете тогда с телевизором ругаться".

Позднее Филатов заявил, что устал от вранья, хамства, лени, тупости и пьянства на рабочих местах. И посоветовал местным депутатам прийти в чувства и не испытывать его терпения.

"Повторять не буду. Не испытывайте моего, и так ангельского, терпения. Ибо я могу бить больно, чужими руками и в то место, куда никто не ожидает. Последний раз предупреждаю. Уже публично. Потом не обижайтесь", – пригрозил Филатов.

Не поскупился Филатов на крепкое словцо после перестрелки в городе, в ходе которой погибли два ветерана войны. В привычной ему манере мэр нелицеприятно высказался в адрес недовольных молчанием властей города и полиции в данной ситуации.

"Самое интересное, что многие еще пару дней поверещат в "Фейсбуке", польют крокодильи слезы и к выходным все забудут. А нелюбимой вами полиции, ну и мэру, конечно, с этим дальше жить. И работать. Ведь мешки ворочать – не п@деть в "фейсбуках", – написал Филатов на своей странице в Facebook.

Также Филатов объявил войну ветеранским организациям и владельцам МАФов. Так, вместо ветеранских организаций экспрессивный градоначальник решил выделить финансирование союзу ветеранов АТО, а владельцам киосков в городе пригрозил, что снесет, выкорчует, порежет и даже сожжет их МАФы.

Однако городскому главе не удалось избежать в Днепре акций протеста. Активистов возмутило назначение Филатова командира днепропетровского "Беркута" времен Майдана Андрея Ткаченко руководителем коммунального предприятия "Муниципальная полиция". "Автомайдан" в результате устроил пикет под окнами дома "отца города".

Борба с сепаратизмом в образовании

Без скандала с сепаратизмом не обошлось в Верховной Раде в ходе принятия самой образовательной реформы, так называемого закона "Об образовании", который позднее спровоцировал международный скандал из-за статьи о языках обучения детей представителей нацменьшинств.

В стенах парламента в ходе рассмотрения документа во втором чтении 5 сентября народный депутат Олег Мусий предлагал поправку об административном преследовании педагогов, которые преподают в школах "русский мир", уничижительно отзываются об украинских символах или самом государстве. Однако кто и как будет осуществлять идеологический контроль, пока непонятно.

О борьбе с сепаратизмом думают не только в Киеве. Не так давно в Славянске Донецкой области условно осужденного за сепаратизм учителя физики и информатики одной из местных школ уволили после протестов. Педагог Андрей Шалда получил пять лет лишения свободы (условно) за посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины.

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Власти посчитали, что учитель совершил аморальный проступок, который не совместим с продолжением воспитательных функций в школе, и уволили его после того, как в ответ на его возвращение на рабочее место протестующие родители начали жечь шины во дворе школы.

В минувшем году волна массовых разоблачений учителей в сепаратизме захлестнула всю страну. В Запорожье журналисты обнаружили, что практически в каждой местной школе есть учителя, которые сидят в российских социальных сетях, ставят лайки на пророссийские посты, публикуют изображения георгиевских лент и СССР. По данным местных СМИ, практически в каждой запорожской школе есть как минимум пять пророссийски настроенных педагогов.

После Запорожья в Мариуполе потребовали уволить восьмерых учителей, которые активно поддерживали Россию в социальных сетях, публиковали посты в поддержку президента РФ Владимира Путина и лайкали сообщения о самопровозглашенной ДНР. Родственники обвиняемых в сепаратизме учителей заявили о клевете.

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В Харькове также нашли сторонников "русского мира" среди местных учителей, пролистав страницы педагогов в соцсети "Одноклассники". В горсовете заявили, что знают о проблеме, однако не могут уволить работников сферы образования только из-за их постов в социальных сетях.

К слову, в мае нынешнего года в Украине запретили доступ к российским социальным сетям "Вконтакте" и "Одноклассники", однако многие пользователи обходят запрет.

По материалам открытых источников интернет