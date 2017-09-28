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    Аналитика и комментарии

    "Система своих не сдает". Соцсети об освобождении Лавриновича

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    Суд отпустил Александра Лавриновича, обвиняемого в организации конституционного переворота. Министра юстиции времен экс-президента Януковича освободили из-под стражи прямо в зале суда. Как отреагировали на это событие украинцы в соцсетях?
    Александр Лавринович после освобождения из-под стражи, 27 сентября 2017
    Максим Лавринович/Facebook

    Тимур Громов, РИА Новости Украина

    Украинские служители Фемиды продолжают будоражить умы соотечественников: в среду, 27 сентября, Апелляционный суд освободил из-под стражи экс-министра юстиции Украины Александра Лавриновича, арестованного в рамках дела о "конституционном перевороте 2010 года". 

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    ГПУ подозревает Лавриновича и экс-президента Виктора Януковича в захвате власти с помощью незаконного возврата в 2010 году Конституции 1996 года, вернувшей президенту часть полномочий, утраченных после конституционной реформы 2004 года.  

    В соцсетях решение суда вызвало немало противоречивых комментариев: "Апелляция освободила Лавриновича прямо из зала суда. Очередной фарс накрылся цирком, или цирк фарсом"; 

    "Дело против Лавриновича — это такой же фарс, как и дела против других оппозиционных политиков"; 

    "Дутые дела "влады", как мыльные пузыри, лопаются при рассмотрении в залах суда". 

    "Система своих не сдает. Иначе хана Системе… Все повязаны…", — пишут украинцы и о таком.

    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
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