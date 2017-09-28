"Система своих не сдает". Соцсети об освобождении Лавриновича

Тимур Громов, РИА Новости Украина

Украинские служители Фемиды продолжают будоражить умы соотечественников: в среду, 27 сентября, Апелляционный суд освободил из-под стражи экс-министра юстиции Украины Александра Лавриновича, арестованного в рамках дела о "конституционном перевороте 2010 года".

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ГПУ подозревает Лавриновича и экс-президента Виктора Януковича в захвате власти с помощью незаконного возврата в 2010 году Конституции 1996 года, вернувшей президенту часть полномочий, утраченных после конституционной реформы 2004 года.

В соцсетях решение суда вызвало немало противоречивых комментариев: "Апелляция освободила Лавриновича прямо из зала суда. Очередной фарс накрылся цирком, или цирк фарсом";

"Дело против Лавриновича — это такой же фарс, как и дела против других оппозиционных политиков";

"Дутые дела "влады", как мыльные пузыри, лопаются при рассмотрении в залах суда".

"Система своих не сдает. Иначе хана Системе… Все повязаны…", — пишут украинцы и о таком.

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook