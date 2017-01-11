Суд отказался арестовать "беркутовцев" по делу о разгоне Майдана

КИЕВ, 11 янв — РИА Новости Украина. Шевченковский районный суд Киева отказал в аресте экс-сотрудников спецподразделения МВД "Беркут", которых подозревают в разгоне студенческого Майдана в ночь на 30 ноября 2013 года.

В среду в суде рассматривал дело экс-бойцов Дидюха и Антонова, которые на последние заседания не являлись. Подозреваемые говорят, что причиной неявки были проблемы со здоровьем и в подтверждение имеют соответствующие справки, сообщает ТСН.

Активисты, которые являются пострадавшими по делу, считают неявки подозреваемых затягиванием. Также они отмечают, что судебные разбирательства могут затянуться на два года, ведь "заседания проходят только раз в неделю".

Главная киевская площадь — Майдан Незалежности — была занята сторонниками евроинтеграции 21 ноября 2013 года, сразу после заявления правительства Николая Азарова о приостановке подписания Соглашения об ассоциации с ЕС. Позже Майдан стал эпицентром противостояния силовиков и активистов. Результатом столкновений стали десятки человеческих жертв с обеих сторон.

ранее беглый экс-президент Украины Виктор Янукович заявил, что "Беркут" превысил полномочия при разгоне митинга студентов.