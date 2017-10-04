Расследование событий Евромайдана снова застопорилось - политолог

РИА Новости Украина — радиостанция Голос Столицы

Новые дела по преступлениям против активистов Евромайдана после 20 ноября будет уже невозможно возбудить. Об этом накануне заявил руководитель Департамента Главного следственного управления Генпрокуратуры Сергей Горбатюк. С этой даты все дела по закону должно расследовать Государственное Бюро расследований.

Многие уже не помнят, что три года назад в Украине хотели создать такой орган по типу американского ФБР с более узкими функциями. Но 12 ноября 2015 года Верховная Рада таки приняла закон о создании ГБР. В январе 2016 года закон подписал президент, и он вступил в силу. Но Бюро до сих пор не создано.

Facebook Андрея Миселюка Андрей Миселюк

Как эта ситуация повлияет на расследование дел Евромайдана, проанализировал в эфире радиостанции Голос Столицы политолог, директор Института социально-политического проектирования "Диалог" Андрей Миселюк.

ГПУ действительно потеряет право расследовать евромайдановские дела против активистов?

— Поскольку эти преступления не расследованы до конца, то, конечно, нельзя сказать, что пропадет полностью внимание к ним в ГПУ. Но, с другой стороны, нужно учитывать тот момент, что уже прошло достаточно много времени, естественно, когда анализируем доказательную базу, возможность установить настоящих виновных и так далее, то эти возможности гораздо меньше, чем были, скажем, три года назад. С другой стороны, если говорить процессуально о возможностях прокуратуры, то насколько сейчас кажется таким понятным, то действительно там возможности какие-то сужаются. И уже не будет такого полного комплекса применения возможностей, как он есть сейчас.

Кто и почему заинтересован в таком затягивании расследования дел Майдана?

— Дело в том, что это, возможно, было сделать только в самые буквально первые недели и месяцы после прихода Евромайдана. Поскольку этого не было сделано, то сейчас ситуация такая, что многие из тех, кто и отдавал эти приказы, и выполнял, они сейчас уже интегрированы в новую систему правоохранительных органов. Нельзя сказать, что на высших постах находятся все, но многие из тех, кто был, они действительно занимают и руководящие должности. Поэтому система сама откусывать себе жизненно важные участки не будет. Естественно, что есть возможность назначать стрелочников. Но даже здесь, например, если говорить о каких-то бойцах "Беркута", которые сейчас есть и остаются в рядах правоохранительных органов, то здесь это очень затруднительно, поскольку свой своего всегда прикроет. Поэтому именно из-за того, что мимикрировали многие из тех, кто был раньше и выполнял преступные приказы, в новые условия жизни, то их отсюда уже изъять и наказать очень трудно, практически невозможно.

То есть угроза, что преступники останутся безнаказанными возрастает с каждым днем все больше?

— Можно сказать, что с каждым днем, фигурально, да. Но фактически, поскольку это не было сделано, в первые недели и месяцы после Евромайдана, то сейчас это уже сделать практически невозможно.

Читайте также: В ООН все еще ждут расследования убийств на Майдане и в Одессе

Общество может оказать давление на власть для завершения резонансных дел?

— Общественные активисты могут постоянно говорить о том, что необходимо расследовать. И все будут соглашаться, что, конечно, необходимо действительно найти виновных и наказать. Но на практике делаться ничего не будет. И это признают даже те же общественные активисты, что сейчас возможности влияния на власть по сравнению с весной и летом 2014 года у них кардинально сократились. И сейчас к ним не прислушивается и власть, и рычагов давления на позиции власть имущих у них практически нет.

Кому может быть не выгодно создание ГБР?

— Было создано достаточно большое количество структур: и НАПК, и НАБУ, и САП. И в общем-то, необходимо было некоторое время для того, чтобы устаканились функции, устаканился раздел полномочий, отношения между этими структурами. И вот сейчас подошли к тому, чтобы был создан очередной правоохранительный орган, который должен быть с другим функционалом, действительно такими широкими полномочиями. Как функционируют такие структуры в западных странах, мы видим. Но дело в том, что опасность заключается в том, что в Украине они будут действовать в совершенно других условиях и совершенно другим КПД, что мы видим на примере того же самого НАБУ или НАПК.

Кто станет главой ГБР?

— Торги не только могут быть, они уже идут. То есть это такой завлекательный пост, куда есть достаточно много претендентов. И сейчас действительно это один из основных камней преткновения, который есть.

Эти торги могут быть причиной затягивания?

— Это одна из причин, конечно. Поскольку необходим консенсус. Перед тем, как создать орган, необходимо заранее прояснить, кто его возглавит, и в чьих интересах он будет работать. Вот этот вопрос сейчас решается.

К слову, за уничтожение граффити времен Майдана вандалу может грозить как штраф, так и лишение свободы до трех лет. Об этом в эфире Голоса Столицы заявил юрист Института национальной памяти Сергей Рябенко.