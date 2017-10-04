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    Точка зрения

    Расследование событий Евромайдана снова застопорилось - политолог

    Тема:

    Годовщина Майдана: митинги и столкновения (154)

    (обновлено: )9001
    Многие участники протестных акций ушли в политику, поэтому привлекать к ответственности людей при исполнении на высоких должностях не представляется возможным, считает политолог Андрей Миселюк.
    Столкновения на Майдане Незалежности 20.02.2014
    Associated Press Efrem Lukatsky

    РИА Новости Украина — радиостанция Голос Столицы

    Новые дела по преступлениям против активистов Евромайдана после 20 ноября будет уже невозможно возбудить. Об этом накануне заявил руководитель Департамента Главного следственного управления Генпрокуратуры Сергей Горбатюк. С этой даты все дела по закону должно расследовать Государственное Бюро расследований.

    Многие уже не помнят, что три года назад в Украине хотели создать такой орган по типу американского ФБР с более узкими функциями. Но 12 ноября 2015 года Верховная Рада таки приняла закон о создании ГБР. В январе 2016 года закон подписал президент, и он вступил в силу. Но Бюро до сих пор не создано.

    Facebook Андрея Миселюка
    Андрей Миселюк

    Как эта ситуация повлияет на расследование дел Евромайдана, проанализировал в эфире радиостанции Голос Столицы политолог, директор Института социально-политического проектирования "Диалог" Андрей Миселюк.

    Избиение Беркутом журналистов. Видео
    Канал на Youtube Drongo55555
    Новое видео жестокого избиения "Беркутом" журналистов во время Майдана

    ГПУ действительно потеряет право расследовать евромайдановские дела против активистов?

    — Поскольку эти преступления не расследованы до конца, то, конечно, нельзя сказать, что пропадет полностью внимание к ним в ГПУ. Но, с другой стороны, нужно учитывать тот момент, что уже прошло достаточно много времени, естественно, когда анализируем доказательную базу, возможность установить настоящих виновных и так далее, то эти возможности гораздо меньше, чем были, скажем, три года назад. С другой стороны, если говорить процессуально о возможностях прокуратуры, то насколько сейчас кажется таким понятным, то действительно там возможности какие-то сужаются. И уже не будет такого полного комплекса применения возможностей, как он есть сейчас.

    Кто и почему заинтересован в таком затягивании расследования дел Майдана?

    — Дело в том, что это, возможно, было сделать только в самые буквально первые недели и месяцы после прихода Евромайдана. Поскольку этого не было сделано, то сейчас ситуация такая, что многие из тех, кто и отдавал эти приказы, и выполнял, они сейчас уже интегрированы в новую систему правоохранительных органов. Нельзя сказать, что на высших постах находятся все, но многие из тех, кто был, они действительно занимают и руководящие должности. Поэтому система сама откусывать себе жизненно важные участки не будет. Естественно, что есть возможность назначать стрелочников. Но даже здесь, например, если говорить о каких-то бойцах "Беркута", которые сейчас есть и остаются в рядах правоохранительных органов, то здесь это очень затруднительно, поскольку свой своего всегда прикроет. Поэтому именно из-за того, что мимикрировали многие из тех, кто был раньше и выполнял преступные приказы, в новые условия жизни, то их отсюда уже изъять и наказать очень трудно, практически невозможно.

    То есть угроза, что преступники останутся безнаказанными возрастает с каждым днем все больше?

    — Можно сказать, что с каждым днем, фигурально, да. Но фактически, поскольку это не было сделано, в первые недели и месяцы после Евромайдана, то сейчас это уже сделать практически невозможно.

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    Общество может оказать давление на власть для завершения резонансных дел?

    — Общественные активисты могут постоянно говорить о том, что необходимо расследовать. И все будут соглашаться, что, конечно, необходимо действительно найти виновных и наказать. Но на практике делаться ничего не будет. И это признают даже те же общественные активисты, что сейчас возможности влияния на власть по сравнению с весной и летом 2014 года у них кардинально сократились. И сейчас к ним не прислушивается и власть, и рычагов давления на позиции власть имущих у них практически нет.

    В Киеве с фасада магазина стерли граффити времен Евромайдана
    Фото со страницы Татьяны Высоцкой в Facebook
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    Кому может быть не выгодно создание ГБР?

    — Было создано достаточно большое количество структур: и НАПК, и НАБУ, и САП. И в общем-то, необходимо было некоторое время для того, чтобы устаканились функции, устаканился раздел полномочий, отношения между этими структурами. И вот сейчас подошли к тому, чтобы был создан очередной правоохранительный орган, который должен быть с другим функционалом, действительно такими широкими полномочиями. Как функционируют такие структуры в западных странах, мы видим. Но дело в том, что опасность заключается в том, что в Украине они будут действовать в совершенно других условиях и совершенно другим КПД, что мы видим на примере того же самого НАБУ или НАПК.

    Кто станет главой ГБР?

    — Торги не только могут быть, они уже идут. То есть это такой завлекательный пост, куда есть достаточно много претендентов. И сейчас действительно это один из основных камней преткновения, который есть.

    Эти торги могут быть причиной затягивания?

    — Это одна из причин, конечно. Поскольку необходим консенсус. Перед тем, как создать орган, необходимо заранее прояснить, кто его возглавит, и в чьих интересах он будет работать. Вот этот вопрос сейчас решается.

    К слову, за уничтожение граффити времен Майдана вандалу может грозить как штраф, так и лишение свободы до трех лет. Об этом в эфире Голоса Столицы заявил юрист Института национальной памяти Сергей Рябенко

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