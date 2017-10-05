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05.10.201712:59
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    Фотоленты

    Разгром памятных плит на Майдане: задержан житель Севастополя

    (обновлено: )139
    В центре Киева разгромили памятник жертвам Майдана
    В центре Киева разгромили памятник жертвам Майдана
    В центре Киева разгромили памятник жертвам Майдана
    В центре Киева разгромили памятник жертвам Майдана
    В центре Киева разгромили памятник жертвам Майдана
    В центре Киева разгромили памятник жертвам Майдана
    В центре Киева разгромили памятник жертвам Майдана
    В центре Киева разгромили памятник жертвам Майдана
    В центре Киева разгромили памятник жертвам Майдана
    В центре Киева разгромили памятник жертвам Майдана
    В центре Киева разгромили памятник жертвам Майдана
    В центре Киева разгромили памятник жертвам Майдана
    В центре Киева разгромили памятник жертвам Майдана
    В центре Киева разгромили памятник жертвам Майдана
    В центре Киева разгромили памятник жертвам Майдана
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    В центре Киева разгромили памятник жертвам Майдана
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    В центре Киева разгромили памятник жертвам Майдана
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    В центре Киева разгромили памятник жертвам Майдана
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    В центре Киева разгромили памятник жертвам Майдана
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    В центре Киева разгромили памятник жертвам Майдана
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    В центре Киева разгромили памятник жертвам Майдана
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    В центре Киева разгромили памятник жертвам Майдана
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    В центре Киева разгромили памятник жертвам Майдана
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    В центре Киева разгромили памятник жертвам Майдана
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    В центре Киева разгромили памятник жертвам Майдана
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    В центре Киева разгромили памятник жертвам Майдана
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    В центре Киева разгромили памятник жертвам Майдана
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    В центре Киева разгромили памятник жертвам Майдана
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

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    Советник главы МВД Зорян Шкиряк сообщает на своей странице в Facebook, что памятные плиты, установленные в честь Героев Небесной сотни в центре Киева, разбил житель Севастополя 1974 года рождения.

    По словам Шкиряка, мужчина прибыл в Киев в ночь на четверг, сейчас он находится в отделении полиции, где следователи выяснят все обстоятельства его пребывания в столице и примут решение о привлечении к уголовной ответственности.

    Читайте также: Metamag. Украина-2017: предчувствие нового Майдана

    Об инциденте в центре Киева сообщил ранее корреспондент РИА Новости Украина. По словам задержанного мужчины, сейчас из-за Майдана на Донбассе гибнут люди. 

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