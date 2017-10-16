наверх
16.10.201718:30
Курсы валют НБУ
  • USD25.780.00
  • EUR30.420.00
Рубрики
Ещё
    Общество

    В МВД ожидают "насильственных действий" в день митинга Саакашвили

    Тема:

    Новый Майдан? Саакашвили и радикалы готовы к действиям (52)

    (обновлено: )21
    Советник главы МВД Зорян Шкиряк заявил, что "подразделения Нацполиции и Нацгвардии будут адекватно, в рамках предоставленных им полномочий законами и Конституцией Украины, реагировать на грубые правонарушения, насилие и антигосударственные провокации".
    Михаил Саакашвили. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 16 окт — РИА Новости Украина. Советник главы МВД Зорян Шкиряк заявил, что во вторник, 17 октября, у здания Верховной Рады "маргинализованные и криминальные элементы" готовят провокации и насильственные действия по отношению к правоохранителям.

    Политический аналитик Дмитрий Корнейчук
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Корнейчук: Саакашвили вынуждает украинцев опускать руки

    Так он прокомментировал на своей странице в Facebook готовящийся на вторник "майдан" бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили, ссылаясь на оперативные данные.

    "Им нужна картинка, хаос и дестабилизация, — пояснил Шкиряк. — Правоохранительные органы полностью готовы к любым вызовам и будут неукоснительно защищать право граждан на мирный протест".

    По его словам, "подразделения Нацполиции и Нацгвардии будут адекватно, в рамках предоставленных им полномочий законами и Конституцией Украины, реагировать на грубые правонарушения, насилие и антигосударственные провокации со стороны деструктивных сил из окружения Саакашвили и Ко, если такие действия будут иметь место".

    Пресс-конференция Саакашвили во Львове
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Как Михаил Саакашвили стал в Украине бомжом Вашингтона

    "Надеюсь, что представители патриотических политических сил и ряд украинских народных депутатов, также будут находиться под стенами ВР, не допустят силовых противостояний и выявлять провокаторов. Настоящий патриот Украины никогда не допустит провокаций направленных на подрыв государства изнутри", — резюмировал Шкиряк.

    Напомним, ранее стало известно, что Служба безопасности Украины предотвратила противоправные намерения осуществить провокации во время массовых акций протеста в Киеве, запланированных на 17 октября.

    Ранее бывший глава Одесской облгосадминистрации Михаил Саакашвили заявил, что намерен присоединиться к инициативе гражданских активистов и выступить в Киеве 17 октября с тремя требованиями к власти: создание антикоррупционных судов, отмена депутатской неприкосновенности, принятие нового избирательного закона. По его словам, власть должна понять, что "не сможет в этот раз "развести" народ и просто обещаниями выйти из ситуации".

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Служба безопасности Украины
    Новый Майдан? Саакашвили и радикалы готовы к действиям
    Петр Порошенко в ПАСЕ
    Реформа образования: демарш Румынии и Венгрии
    Директор энергетических программ Центра мировой экономики и международных отношений НАН Украины Валентин Землянский
    Отопительный сезон: в ожидании холодов
    Пенсионерка. Архивное фото
    Пенсионная реформа: суть и скрытое