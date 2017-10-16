В МВД ожидают "насильственных действий" в день митинга Саакашвили

КИЕВ, 16 окт — РИА Новости Украина. Советник главы МВД Зорян Шкиряк заявил, что во вторник, 17 октября, у здания Верховной Рады "маргинализованные и криминальные элементы" готовят провокации и насильственные действия по отношению к правоохранителям.

Так он прокомментировал на своей странице в Facebook готовящийся на вторник "майдан" бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили, ссылаясь на оперативные данные.

"Им нужна картинка, хаос и дестабилизация, — пояснил Шкиряк. — Правоохранительные органы полностью готовы к любым вызовам и будут неукоснительно защищать право граждан на мирный протест".

По его словам, "подразделения Нацполиции и Нацгвардии будут адекватно, в рамках предоставленных им полномочий законами и Конституцией Украины, реагировать на грубые правонарушения, насилие и антигосударственные провокации со стороны деструктивных сил из окружения Саакашвили и Ко, если такие действия будут иметь место".

"Надеюсь, что представители патриотических политических сил и ряд украинских народных депутатов, также будут находиться под стенами ВР, не допустят силовых противостояний и выявлять провокаторов. Настоящий патриот Украины никогда не допустит провокаций направленных на подрыв государства изнутри", — резюмировал Шкиряк.

Напомним, ранее стало известно, что Служба безопасности Украины предотвратила противоправные намерения осуществить провокации во время массовых акций протеста в Киеве, запланированных на 17 октября.

Ранее бывший глава Одесской облгосадминистрации Михаил Саакашвили заявил, что намерен присоединиться к инициативе гражданских активистов и выступить в Киеве 17 октября с тремя требованиями к власти: создание антикоррупционных судов, отмена депутатской неприкосновенности, принятие нового избирательного закона. По его словам, власть должна понять, что "не сможет в этот раз "развести" народ и просто обещаниями выйти из ситуации".