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    "Майдан" Саакашвили: Нацгвардия перекрывает улицы Киева

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    Новый Майдан? Саакашвили и радикалы готовы к действиям (53)

    (обновлено: )103480
    Как сообщил нардеп от БПП Сергей Лещенко, "кварталы вокруг администрации президента превратятся этой ночью в зону отчуждения". Он сообщил, что уже сейчас перекрыли улицу Лютеранскую.
    Вокруг Администрации президента накануне митинга 17 октября ставят заслоны Нацгвардии
    facebook.com/leshchenko.ukraine

    КИЕВ, 16 окт — РИА Новости Украина. Вечером в понедельник, 16 октября, вокруг Администрации президента накануне митинга 17 октября ставят заслоны  Нацгвардии, сообщил на своей странице в Facebook нардеп от БПП Сергей Лещенко.

    Политический аналитик Дмитрий Корнейчук
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    "Кварталы вокруг администрации президента превратятся этой ночью в зону отчуждения. Уже сейчас перекрыли улицу Лютеранскую на дальних подступах к Банковой, вдоль обочины стоят военные автомобили Нацгвардии", — написал Лещенко.

    Напомним, ранее стало известно, что Служба безопасности Украины предотвратила противоправные намерения осуществить провокации во время массовых акций протеста в Киеве, запланированных на 17 октября.

    Ранее бывший глава Одесской облгосадминистрации Михаил Саакашвили заявил, что намерен присоединиться к инициативе гражданских активистов и выступить в Киеве 17 октября с тремя требованиями к власти: создание антикоррупционных судов, отмена депутатской неприкосновенности, принятие нового избирательного закона. По его словам, власть должна понять, что "не сможет в этот раз "развести" народ и просто обещаниями выйти из ситуации".

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