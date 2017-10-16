"Майдан" Саакашвили: Нацгвардия перекрывает улицы Киева

КИЕВ, 16 окт — РИА Новости Украина. Вечером в понедельник, 16 октября, вокруг Администрации президента накануне митинга 17 октября ставят заслоны Нацгвардии, сообщил на своей странице в Facebook нардеп от БПП Сергей Лещенко.

"Кварталы вокруг администрации президента превратятся этой ночью в зону отчуждения. Уже сейчас перекрыли улицу Лютеранскую на дальних подступах к Банковой, вдоль обочины стоят военные автомобили Нацгвардии", — написал Лещенко.

Напомним, ранее стало известно, что Служба безопасности Украины предотвратила противоправные намерения осуществить провокации во время массовых акций протеста в Киеве, запланированных на 17 октября.

Ранее бывший глава Одесской облгосадминистрации Михаил Саакашвили заявил, что намерен присоединиться к инициативе гражданских активистов и выступить в Киеве 17 октября с тремя требованиями к власти: создание антикоррупционных судов, отмена депутатской неприкосновенности, принятие нового избирательного закона. По его словам, власть должна понять, что "не сможет в этот раз "развести" народ и просто обещаниями выйти из ситуации".