Саакашвили в Житомире, у кукольного театра собрались около тысячи человек

КИЕВ, 6 окт — РИА Новости Украина. В центре Житомира на встречу с бывшим председателем Одесской областной государственной администрации Михаилом Саакашвили пришли более 1 тысячи человек. Люди собрались на улице Михайловской.

Сюда также прибыли сторонники Саакашвили с флагами "Движения новых сил", общественно-политического движения "Справедливость", некоторые участники митинга держат флаги Украины. Саакашвили прибыл на встречу вместе с бывшим руководителем Службы безопасности Украины, лидером "Справедливости" Валентином Наливайченко.

Встреча началась в 18.30 на площадке перед Житомирским областным театром кукол.

Сейчас Саакашвили выступает перед собравшимися.

Общественный порядок поддерживает большое количество правоохранителей.

Лишенный украинского гражданства Саакашвили 10 сентября при поддержке сторонников прорвался через кордоны пограничников и правоохранителей в пункте пропуска "Шегини" и попал на территорию Украины из Польши. Возбуждено дело по пяти статьям, в том числе, об организации незаконной переправки лиц через границу и сопротивлении правоохранителям.

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Саакашвили заявил, что не нарушал закон при пересечении границы и намерен отстаивать в суде свое украинское гражданство. Он утверждает, что правоохранители при обыске "украли его паспорт", однако в полиции это заявление опровергли.

Адвокат Саакашвили подал в миграционную службу Украины заявление о признании его подзащитного лицом, нуждающимся в дополнительной защите государства с целью недопущения экстрадиции политика из Украины в Грузию.

Суд оштрафовал Саакашвили на 130 долларов за незаконное пересечение границы.