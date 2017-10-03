наверх
03.10.201717:03
Курсы валют НБУ
  • USD25.780.00
  • EUR30.420.00
Рубрики
Ещё
    Политика

    Власти не реагируют на запрос Саакашвили о политубежище, он подаст в суд

    Тема:

    "Турне" Саакашвили: скандал продолжается (553)

    (обновлено: )58
    По словам адвоката, миграционная служба должна была в течение суток отреагировать на запрос, однако этого не произошло. Саакашвили намерен подать в суд на ведомство за бездействие.
    Пресс-конференция Саакашвили во Львове
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    КИЕВ, 3 окт — РИА Новости Украина. Миграционная служба Украины пока не отреагировала на просьбу экс-президента Грузии, бывшего губернатора Одесской области Михаила Саакашвили предоставить ему политическое убежище, заявил РИА Новости во вторник адвокат политика Маркиян Галабала.

    Ситуация в Одессе перед выступлением Михаила Саакашвили, 30 сентября 2017
    Думская.net
    "Горячий" прием Саакашвили в Одессе: с масками и драками

    "Господин Саакашвили еще 11 сентября обратился в главное управление государственной миграционной службы Львовской области, чтобы ему предоставили статус лица, которое нуждается в дополнительной защите. Бытовое название этого — политическое убежище", — сказал Галабала.

    По его словам, миграционная служба должна была в течение суток отреагировать на запрос, однако этого не произошло. Саакашвили намерен подать в суд на ведомство за бездействие, добавил адвокат.

    Лишенный украинского гражданства Саакашвили 10 сентября при поддержке сторонников прорвался через кордоны пограничников и правоохранителей в пункте пропуска "Шегини" и попал на территорию Украины из Польши. Возбуждено дело по пяти статьям, в том числе, об организации незаконной переправки лиц через границу и сопротивлении правоохранителям.

    Михаил Саакашвили 10 сентября 2017
    JANEK SKARZYNSKI / AFP
    Приговор Саакашвили. Портнов: сто евро - цена руководства страны

    Читайте также: Саакашвили для The Daily Telegraph: если Украина не изменится — будет распад

    Саакашвили заявил, что не нарушал закон при пересечении границы и намерен отстаивать в суде свое украинское гражданство. Он утверждает, что правоохранители при обыске "украли его паспорт", однако в полиции это заявление опровергли.

    Адвокат Саакашвили подал в миграционную службу Украины заявление о признании его подзащитного лицом, нуждающимся в дополнительной защите государства с целью недопущения экстрадиции политика из Украины в Грузию.

    Суд оштрафовал Саакашвили на 130 долларов за незаконное пересечение границы.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Референдум в Каталонии
    Референдум в Каталонии: стрельба и кровь
    Логотип компании CBS и фото Хэйли Гефтман-Голд
    Кровавый уикенд: массовый расстрел в Лас-Вегасе
    Тушение пожара ГСЧС
    Смертельные пожары в Украине: трагедия в хостеле Запорожья
    Школьник с букварем у доски
    Реформа образования: необратимые последствия