Власти не реагируют на запрос Саакашвили о политубежище, он подаст в суд

КИЕВ, 3 окт — РИА Новости Украина. Миграционная служба Украины пока не отреагировала на просьбу экс-президента Грузии, бывшего губернатора Одесской области Михаила Саакашвили предоставить ему политическое убежище, заявил РИА Новости во вторник адвокат политика Маркиян Галабала.

"Господин Саакашвили еще 11 сентября обратился в главное управление государственной миграционной службы Львовской области, чтобы ему предоставили статус лица, которое нуждается в дополнительной защите. Бытовое название этого — политическое убежище", — сказал Галабала.

По его словам, миграционная служба должна была в течение суток отреагировать на запрос, однако этого не произошло. Саакашвили намерен подать в суд на ведомство за бездействие, добавил адвокат.

Лишенный украинского гражданства Саакашвили 10 сентября при поддержке сторонников прорвался через кордоны пограничников и правоохранителей в пункте пропуска "Шегини" и попал на территорию Украины из Польши. Возбуждено дело по пяти статьям, в том числе, об организации незаконной переправки лиц через границу и сопротивлении правоохранителям.

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Саакашвили заявил, что не нарушал закон при пересечении границы и намерен отстаивать в суде свое украинское гражданство. Он утверждает, что правоохранители при обыске "украли его паспорт", однако в полиции это заявление опровергли.

Адвокат Саакашвили подал в миграционную службу Украины заявление о признании его подзащитного лицом, нуждающимся в дополнительной защите государства с целью недопущения экстрадиции политика из Украины в Грузию.

Суд оштрафовал Саакашвили на 130 долларов за незаконное пересечение границы.