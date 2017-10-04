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    Погранслужба запретила въезд 10 грузинам за прорыв вместе с Саакашвили

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    "Государственная пограничная служба запретила въезд в Украину 10 гражданам Грузии, которые принимали участие в событиях с незаконным пересечением границы экс-главой Одесской ОГА 10 сентября.
    Прорыв Михаила Саакашвили через границу
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 4 окт — РИА Новости Укриана. Пограничная служба Украины запретила въезд в страну десяти гражданам Грузии, которые принимали участие в событиях на КПП "Шегини", в о время которых экс-президент Грузии, бывший глава Одесской ОГА Михаил Саакашвили незаконно пересек государственную границу, сообщают "Украинские новости" со ссылкой на замглавы ведомства Василия Серватюка.

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    "Государственная пограничная служба запретила въезд в Украину 10 гражданам Грузии, которые принимали участие в событиях с незаконным пересечением границы экс-президентом Грузии", — говорится в сообщениии.

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    Кроме того, еще шести грузинам, аннулированы разрешения на временное проживание в Украине еще 10 граждан Грузии, которые принимали участие в событиях на пункте пропуска.

    Погранслужба установила и идентифицировала 350 участников событий на КПП, из них 41 человек незаконно пересек границу.

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    Напомним, Михаил Саакашвили при поддержке сторонников прорвался в воскресенье, 10 сентября, через кордоны пограничников и правоохранителей на пункте пропуска "Шегини" и попал на территорию Украины. При этом он не проходил пограничный и таможенный контроль. На пункте пропуска "Шегини" произошли потасовки между сторонниками экс-президента Грузии и правоохранителями.

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