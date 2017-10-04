Раскол в "Оппоблоке": демарш или фальстарт?

Николай Лаврентьев, РИА Новости Украина

Главной новостью парламентского вторника стало даже не столько утверждение скандальной судебной реформы, сколько неоднозначные заявления лидеров "Оппозиционного блока" о возможном уходе из политсилы. Одиозные депутаты Михаил Добкин и Вадим Новинский, не выдержав открытого сотрудничества своей фракции с властью, в завуалированной форме заявили, что больше не видят себя под одной крышей с остальными оппозиционерами.

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Быть или не быть?

Первым не выдержал Новинский, который комментируя голосование за судебную реформу, заявил, что внутри фракции "Оппозиционный блок" будет создана отдельная оппозиционная платформа.

"К сожалению, наша внутрипартийная дискуссия не привела к единому мнению, и часть нашей фракции голосовала за этот законопроект, позволяющий президенту контролировать судебную власть. Я высказываю свое несогласие с частью депутатов от фракции ОБ, с руководством нашей фракции, и объявляю о том, что мы вместе со своими коллегами-единомышленниками, которые не голосовали за эту судебную реформу, будем создавать оппозиционную платформу внутри оппозиционного блока", — заявил Новинский.

Неоднозначную запись оставил у себя в Facebook и Михаил Добкин.

"Все вместе взятые, так называемые, диктаторские законы от 16 января ни в какое сравнение не идут с принятым сегодня позором о судебной реформе. И еще. С этого дня я беспартийный", – написал депутат.

В среду в кулуарах Верховной Рады депутаты от "ОБ" всячески отшучивались от вопросов о расколе в духе "не дождетесь". А лидер политсилы Юрий Бойко и вовсе признался, что никого не держит.

"У нас не крепостное право. Тем более что Добкин давно уже отошел, самоустранился от партийной работы — Харькове у нас даже не зарегистрирована партийная ячейка "Оппозиционного блока". Что до Новинского, то мы с удовольствием поможем ему создать оппозиционную платформу внутри партии, у нас ведь демократия", — усмехнулся Бойко.

Оппозиция на бумаге

Вместе с тем, политический эксперт Павел Рудяков пока не видит предпосылок к тому, чтобы нынешний состав фракции "Оппозиционного блока" приказал долго жить. Хотя и не исключил, что в будущем возможны серьезные проблемы.

"В Оппозиционном блоке существует вероятность раскола, в этой политсиле есть целый ряд трещин, по которым при определенных обстоятельствах может пройти этот раскол", — говорит Рудяков. "Это, в принципе, характерно не только для "ОП", но и для других парламентских фракций. Из-за многополярности политического мира, центров влияния и внутри страны, и за ее пределами ждать стабильности не стоит. Что же касается "Оппозиционного блока, то эта политическая сила, несмотря на декларируемую оппозиционность, является провластной. Она работает в том русле, которое определено ее договоренностями с властью. Оппозиция в Украине существует только на бумаге, в реальности ее нет — "ОБ" должен бы реагировать на те вещи, которые происходят в стране, в политической, экономической жизни, внешней политике".

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Все решится в октябре

По мнению эксперта, вероятность раскола увеличится едва какая-то из многочисленных групп в "Оппозиционном блоке" перестанет плясать под дудку власти и захочет реально реализовывать свою оппозиционность.

"На мой взгляд, демарш Добкина и Новинского — скорее, ситуативная вспышка. О каком-то серьезном расколе пока говорить преждевременно, поскольку не определены общие параметры того, как будет развиваться ситуация. Вторая половина октября должна показать, является ли своевременным переход группы депутатов "Оппозиционного блока" в реальную оппозицию к власти", — резюмировал Рудяков.