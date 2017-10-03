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    Политика

    Новинский создает свою оппозиционную платформу

    (обновлено: )14810
    Депутат принял такое решение из-за несогласия с "Оппозиционным блоком" по его голосованию за судебную реформу: "Я высказываю несогласие с действиями части народных депутатов от фракции "Оппозиционный блок", с руководством нашей фракции".
    Вадим Новинский в Верховной Раде.
    УНИАН

    КИЕВ, 3 окт — РИА Новости Украина. Депутат Верховной Рады Вадим Новинский объявил о создании оппозиционной платформы внутри фракции "Оппозиционного блока", сообщает "Левый берег".

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    Об этом он сказал после голосования за законопроект №6232 о внесении изменений в Хозяйственный процессуальный кодекс, Гражданский процессуальный кодекс и Кодекс административного судопроизводства. Его приняли 234 голосами "за", из которых 20 — это голоса "Оппозиционного блока". По его словам, он не согласен с такой позицией фракции.

    "Часть нашей фракции голосовала за этот законопроект, позволяющий Президенту контролировать судебную власть. Я с этим категорически не согласен, я буду требовать созыва исполкома нашей партии и созыва съезда с тем, чтобы и исполком, и съезд дали оценку тому, что произошло в этом зале", — сказал Новинский.

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    "Я высказываю несогласие с действиями части народных депутатов от фракции "Оппозиционный блок", с руководством нашей фракции и объявляю о том, что мы с коллегами-единомышленниками, которые не голосовали за эту судебную реформу или голосовали против нее, будем создавать оппозиционную платформу внутри оппозиционного блока", — заявил он.

    При этом Новинский подчеркнул, что речь не идет о расколе фракции, поскольку она остается "командой единомышленников".

    Напомним, во вторник Рада приняла судебную реформу.

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