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    Портнов: голоса "Оппоблока" - мимолетный позор лучше истерики

    (обновлено: )16210
    Ключевая поправка, позволившая властям получить недостающие голоса - забота оппозиционных депутатов об АТО, сообщил юрист Андрей Портнов.
    Андрей Портнов
    portnov.com.ua

    РИА Новости Украина

    Почти половина состава парламентской фракции "Оппозиционный блок" проголосовала за судебную реформу вместе с "Блоком Петра Порошенко" и "Народным фронтом". "Оппоблок" дал 20 голосов "за", в то время как всего во фракции 43 нардепа. Во время голосования 10 депутатов отсутствовали, 11 не голосовали.

    Только два представителя "Оппозиционного блока" проголосовали против — Вадим Новинский и Михаил Добкин.

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    "Прочитал сегодня объяснение какого-то Леонида Ильича Брежнева из Оппоблока, что голосование с властью за судебные законы произошло потому, что власть учла все их поправки. Вроде, как компромисс. Но это тот случай, когда перед деловой средой лучше было испытать мимолетный позор, чем переходящий в истерику смех", — написал на своей странице в Facebook бывший замглавы Администрации президента Украины, юрист Андрей Портнов.

    Пост Андрея Портнова

    Портнов подчеркнул, что ключевая поправка, позволившая властям получить недостающие голоса — забота оппозиционных депутатов об АТО.

    "Ряд депутатов ОБ захотели, чтобы привлечение кого-то из сторон судебного процесса к антитеррористической операции стало основанием для приостановления производства по делу. Депутаты коалиции согласились, деваться некуда. Fata Morgana. Все остальные поправки — мусор. Их примерный перечень дан в комментариях к посту, они не заслуживают обсуждения", — подытожил Портнов.

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