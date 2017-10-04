Портнов: голоса "Оппоблока" - мимолетный позор лучше истерики

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РИА Новости Украина

Почти половина состава парламентской фракции "Оппозиционный блок" проголосовала за судебную реформу вместе с "Блоком Петра Порошенко" и "Народным фронтом". "Оппоблок" дал 20 голосов "за", в то время как всего во фракции 43 нардепа. Во время голосования 10 депутатов отсутствовали, 11 не голосовали.

Только два представителя "Оппозиционного блока" проголосовали против — Вадим Новинский и Михаил Добкин.

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"Прочитал сегодня объяснение какого-то Леонида Ильича Брежнева из Оппоблока, что голосование с властью за судебные законы произошло потому, что власть учла все их поправки. Вроде, как компромисс. Но это тот случай, когда перед деловой средой лучше было испытать мимолетный позор, чем переходящий в истерику смех", — написал на своей странице в Facebook бывший замглавы Администрации президента Украины, юрист Андрей Портнов.

Пост Андрея Портнова

Портнов подчеркнул, что ключевая поправка, позволившая властям получить недостающие голоса — забота оппозиционных депутатов об АТО.

"Ряд депутатов ОБ захотели, чтобы привлечение кого-то из сторон судебного процесса к антитеррористической операции стало основанием для приостановления производства по делу. Депутаты коалиции согласились, деваться некуда. Fata Morgana. Все остальные поправки — мусор. Их примерный перечень дан в комментариях к посту, они не заслуживают обсуждения", — подытожил Портнов.