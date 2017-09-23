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    Спикер парламента Сербии расплакалась после обвинений оппозиции

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    В ходе обсуждения парламентарий оппозиционной Демократической партии Александра Ерков обвинила Майю Гойкович в том, что та дискриминировала депутата движения "Достаточно" Люпку Михайловски, инвалида-колясочника.
    Канал на Youtube RTS Sajt - Zvanični kanal

    Председатель парламента Сербии Майя Гойкович покинула зал заседаний в слезах после того, как представители оппозиции обвинили ее в дискриминации депутата-инвалида, передает Радио и телевидение Сербии (РТС).

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    Скупщина (парламент республики) рассматривала поправки к законопроекту о системе образования и высшем образовании. В ходе обсуждения парламентарий оппозиционной Демократической партии Александра Ерков обвинила спикера в том, что та дискриминировала депутата движения "Достаточно" Люпку Михайловски, инвалида-колясочника, тем, что не предоставила ей слово, несмотря на запрос.

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    "То, что вы сказали — тяжелое оскорбление. Самое большое оскорбление из тех, что кто-либо из депутатов пережил за год, то, что я унижаю кого-то из парламентариев, за то, что он инвалид… Вам должно быть стыдно так оскорблять председателя, у которой самой в семье есть инвалид. Это дно, которого достиг этот парламент, вам должно быть стыдно!" — сказала Гойкович, видеозапись из Скупщины разместила телерадиокомпания. После этого спикер резко встала и в слезах вышла из зала заседаний, была объявлена пауза.

    Майя Гойкович родилась 22 мая 1963 года в городе Нови-Сад. В 1987 году завершила юридический факультет местного университета. С 1991 по 2008 год была членом Сербской радикальной партии (СРП). Лидер СРП Воислав Шешель, находящийся в Международном трибунале по бывшей Югославии в Гааге по обвинениям в военных преступлениях, пытался назначить Гойкович одним из своих юридических советников, однако трибунал отказал ей в соответствующей аккредитации.

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    В разные годы Гойкович становилась членом парламентов сербского автономного края Воеводина, Союзной Республики Югославия (СРЮ) и Государственного содружества Сербии и Черногории. Выполняла функции министра без портфеля в правительстве Сербии в 1998-1999 годах и вице-премьера правительства СРЮ в 1999-2000 годах. В 2004-2008 годах была мэром Нови-Сада, став первой женщиной на этом посту. В 2008 году Гойкович основала собственную Народную партию, которая в 2012 году влилась в Сербскую прогрессивную партию.

    На пост спикера сербского парламента она была повторно избрана 6 июня 2016 года.

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