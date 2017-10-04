Желаем вам выжить. Тренды дня: реформы наступают, политики ссорятся

РИА Новости Украина

Во вторник Верховная Рада проголосовала за судебную и пенсионную реформы. Премьер Владимир Гройсман назвал пенсионную реформу — историческим решением. Поздравил украинцев с этим событием и президент Петр Порошенко. По его словам, принятие пенсионной реформы в Украине позволит поднять размер пенсии для 9 млн пенсионеров.

Напомним, согласно закону отменяется налогообложение пенсий работающих пенсионеров. Размер и условия назначения минимальной пенсии по возрасту будут пересмотрены. Закон предусматривает повышение необходимого страхового стажа для выхода на пенсию до 25 лет в 2018 году и до 35 лет ежегодно до 2028 года.

Комментируя принятие Радой пенсионной реформы, политический аналитик Дмитрий Корнейчук отмечает, что президент Петр Порошенко демонстративно показал украинцам, что их мнение не имеет значение.

""Проглотили" повышение тарифов в 10 раз — "проглотим" и все остальное", — пишет Корнейчук у себя в Facebook.

Пост Дмитрия Корнейчука

Тем временем, политический эксперт Николай Спиридонов высказался по поводу принятой судебной реформы. По его словам, ее суть сводится к двум основным пунктам: полностью подчинить судей действующему президенту, а также отнять у рядовых украинцев возможность отстаивать свои права в суде.

"Фактически, после "реформы" подавать иски смогут не более 10% население — только богатые. Всем остальным судебная тяжба становится абсолютно не по карману", — пишет Спиридонов у себя в Facebook.

Политический эксперт Алексей Якубин, комментируя приятие Радой пенсионной реформы, иронично констатирует: такое чувство, что депутаты, проголосовавшие за пенсионную реформу, не планируют выходить на пенсию в нашей стране.

"И это на фоне когда Польша снижает пенсионный возраст для своих граждан, а в Швейцарии на референдуме провалили голосование за повышение пенсионного возраста", — пишет политолог у себя в Facebook.

Пост Алексея Якубина

А финансовый обозреватель Александр Дубинский и вовсе считает, что с нынешней реформой медицины и судов — до пенсии вряд ли дожить.

"Слушайте, ну что вы все ноете по поводу этой пенсионной реформы? Поверьте, с реформой медицины и судов — вы до пенсии все равно не доживете. Так что можете не переживать", — пишет он с иронией у себя в Facebook.

Пост Александра Дубинского

Политолог, директор Фонда гуманитарных стратегий Михаил Павлив считает, что вчера в Раде во многом, были заложены несколько магистральных сценариев для страны на ближайшие пару лет.

"Вчерашние события в украинской политике лишний раз подтверждают — нет ничего постоянного, но и нет ничего предопределенного, неизбежного….А содержание этих сценариев начнет раскрываться довольно скоро", — пишет Павлив у себя в Facebook.

Пост Михаила Павлива

Журналист, главный редактор издания "Таймер" Юрий Ткачев обращает внимание на два пункта пенсионной реформы: начиная с 2018 года пенсию тем, у кого менее 25 лет трудового стажа, назначать не будут. С 2028 года нужно будет уже 35 лет трудового стажа.

По его словам, вот такая "арифметика гидности".

"Тем, кто до этой суммы не доработал, будут платить матпомощь в размере 30% от прожиточного минимума — в настоящее время около 430 гривен. И ни в чём себе не отказывай", — пишет он у себя в Facebook.

Пост Юрия Ткачева

Бывший замглавы Администрации президента Украины, юрист Андрей Портнов высказался по поводу голосования "Оппоблока" за судебные законы. По его мнению, "это тот случай, когда перед деловой средой лучше было испытать мимолетный позор, чем переходящий в истерику смех".

"Ключевая поправкапозволившая властям получить недостающие голоса — забота оппозиционных депутатов об АТО. Ряд депутатов ОБ захотели, чтобы привлечение кого-то из сторон судебного процесса к антитеррористической операции стало основанием для приостановления производства по делу. Депутаты коалиции согласились, деваться некуда. Fata Morgana", — пишет Портнов у себя в Facebook.

Пост Андрея Портнова

Раскол "Оппоблока"

Немало обсуждений в соцсетях вызвало и вчерашнее голосование "Оппоблока". Как сообщалось, из-за принятия судебной реформы нардеп Михаил Добкин вышел из партии. Тем временем Вадим Новинский в связи с голосованием части депутатов и руководства фракции в Раде в поддержку судебной реформы решил создать новую оппозиционную платформу.

Политический эксперт, директор Фонда "Украинская политика" Кость Бондаренко с иронией высказался по поводу вчерашнего госолования "Оппоблока".

"Относительно сегодняшнего голосования "Оппоблока". Считаю, что специально для некоторых "оппозиционеров" надо принять закон о свободном обращении оружия. С одним патроном", — пишет политолог у себя в Facebook.

Пост Константина Бондаренко

Политэксперт Юрий Романенко, комментируя голосвание "Оппоблока", омтечат, что создание оппозиционной платформы им. В. Новинского внутри Оппозиционного блока это гегелевское отрицание "отрицание отрицания".

"Сначала отрицается форма, а потом отрицается суть. Вот так начинается православная революция", — пишет он у себя в Facebook.