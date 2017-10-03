Нардеп Добкин покидает "Опозиционный блок"

КИЕВ, 3 окт — РИА Новости Украина. Народный депутат от "Опозиционного блока" Михаил Добкин заявил о выходе из партии. Об этом нардеп написал в Facebook.

"Все вместе взятые, так называемые, "диктаторские" законы от 16 января ни в какое сравнение не идут с принятым сегодня позором о судебной "реформе". И ещё. С этого дня я беспартийный", — написал Добкин.

В комментарии "Украинской правде" нардеп подтвердил свой выход из партии, заявив, что уже написал заявление. При этом, он отказался пояснить, что именно стало причиной подобного решения.

Не смотря на выход из партии, он не может покинуть фракцию, не потеряв свой депутатский мандат.

Напомним, депутат Верховной Рады Вадим Новинский объявил о создании оппозиционной платформы внутри фракции "Оппозиционного блока". Депутат Верховной Рады Вадим Новинский объявил о создании оппозиционной платформы внутри фракции "Оппозиционного блока". Об этом он сказал после голосования за законопроект №6232 о внесении изменений в Хозяйственный процессуальный кодекс, Гражданский процессуальный кодекс и Кодекс административного судопроизводства. Его приняли 234 голосами "за", из которых 20 — это голоса "Оппозиционного блока". По его словам, он не согласен с такой позицией фракции.