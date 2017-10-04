Порошенко предлагает продлить действие закона об особом статусе Донбасса

КИЕВ, 4 окт — РИА Новости Украина. Президент Украины Петр Порошенко предлагает продлить на год действие закона об особом статусе Донбасса, говорится в проекте закона, зарегистрированного на официальном сайте Верховной Рады.

Законопроект "о создании необходимых условий для мирного урегулирования ситуации в отдельных районах Донецкой и Луганской областей" зарегистрирован в Раде в среду и внесен Порошенко как неотложный для рассмотрения.

"Согласно этому закону, временно, на срок, который заканчивается через один год со дня вступления в силу закона Украины "О создании необходимых условий для мирного урегулирования ситуации в отдельных районах Донецкой и Луганской областей", вводится особый порядок местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей", — говорится в проекте.

Согласно минским договоренностям, Киев обязался предоставить особый статус отдельным районам Донецкой и Луганской областей. Соответствующий закон был принят в 2014 году, однако так и не применялся. Законом прописывается, что отдельные районы Донбасса, неподконтрольные Киеву, будут наделены особым статусом лишь после проведения местных выборов по законам Украины и под контролем международных наблюдателей. Однако выборы так и не состоялись, а особый статус для самопровозглашенных ДНР и ЛНР остался на бумаге. Закон был принят сроком на три года, его действие истекает 18 октября.