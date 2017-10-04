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    Аналитика и комментарии

    Суд - это я, решил Порошенко. Соцсети о судебной реформе

    (обновлено: )6411
    Народные избранники Украины все же утвердили закон, запускающий в стране судебную реформу. Что изменится в отечественных судах после ее запуска и как отреагировали на новые изменения сами украинцы в соцсетях?
    Послание Петра Порошенко в Верховной Раде, 7 сентября 2017
    Mikhail Palinchak/Ukrainian Presidential Press Service/Handout via REUTERS

    Тимур Громов, РИА Новости Украина

    Наконец то в Украине стартовала долгожданная реформа правосудия. Во вторник, 3 октября, Верховная Рада одобрила многострадальную судебную реформу. Данный законопроект стал самым большим в истории украинского парламента. Более 4000 поправок к судебной реформе народны избранники рассматривали с 7 сентября. По мнению экспертов, новая реформа расширяет не только влияние президента на суды, но и увеличивает полномочия самих судов и судьев в ущерб другим участникам процесса.

    В украинском сегменте соцсетей тоже нашлось немало мнений по поводу новой реформы отечественного правосудия: "СУД — это я, решил Порошенко. А парламент его поддержал";

    "Фактически, после "реформы" подавать иски смогут не более 10% население — только богатые. Всем остальным судебная тяжба становится абсолютно не по карману". "…в этом всем есть плюсы. Ведь выйдут люди, которых годами мурыжат в СИЗО без приговора. Закроют дела, из-за которых люди висели на крючке годами. То есть, давление полицейского государства уменьшится", — пишут и такое в соцсетях.

    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
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