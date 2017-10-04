Суд - это я, решил Порошенко. Соцсети о судебной реформе

Mikhail Palinchak/Ukrainian Presidential Press Service/Handout via REUTERS

Тимур Громов, РИА Новости Украина

Наконец то в Украине стартовала долгожданная реформа правосудия. Во вторник, 3 октября, Верховная Рада одобрила многострадальную судебную реформу. Данный законопроект стал самым большим в истории украинского парламента. Более 4000 поправок к судебной реформе народны избранники рассматривали с 7 сентября. По мнению экспертов, новая реформа расширяет не только влияние президента на суды, но и увеличивает полномочия самих судов и судьев в ущерб другим участникам процесса.

В украинском сегменте соцсетей тоже нашлось немало мнений по поводу новой реформы отечественного правосудия: "СУД — это я, решил Порошенко. А парламент его поддержал";

"Фактически, после "реформы" подавать иски смогут не более 10% население — только богатые. Всем остальным судебная тяжба становится абсолютно не по карману". "…в этом всем есть плюсы. Ведь выйдут люди, которых годами мурыжат в СИЗО без приговора. Закроют дела, из-за которых люди висели на крючке годами. То есть, давление полицейского государства уменьшится", — пишут и такое в соцсетях.

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook