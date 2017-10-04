Порошенко в среду внесет в Раду законопроект о реинтеграции Донбасса

Mikhail Palinchak/Ukrainian Presidential Press Service/Handout via REUTERS

КИЕВ, 3 окт — РИА Новости Украина. Президент Петр Порошенко в среду, 4 октября, внесет на рассмотрение Верховной Рады законопроект о реинтеграции Донбасса. В документе будут "определенные важные и неожиданные моменты", сообщила первый вице-спикер парламента Ирина Геращенко.

Разработкой законопроекта о реинтеграции Донбасса занимается Администрация президента Украины. Ранее представитель президента в Раде Ирина Луценко заявила, что Россия в законопроекте будет названа "страной-агрессором".

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"Президент Украины внесет в парламент (законопроект о реинтеграции Донбасса – ред.) уже 4 октября", — написала Геращенко во вторник в Facebook.

По ее словам, в законопроекте президента "будут определенные важные и неожиданные моменты, которые позволят усилить дипломатическую позицию Украины, направленную на сохранение санкций против РФ, и их поддержка — это будет тест для Верховной Рады".

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Ранее во вторник вице-спикер Верховной Рады Оксана Сыроид опубликовала одну из версий законопроекта о реинтеграции, раскритиковав ее.