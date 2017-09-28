МВФ как прикрытие. Кабмин повысит цены на газ в любой момент — Землянский

РИА Новости Украина — Радиостанция "Голос Столицы"

С 1 октября на 3% вырастет стоимость газа для промышленных потребителей. Она составит чуть более 9 000 гривен за тысячу кубометров.

В то же время в Кабмине подсчитали, сколько украинцы смогут сэкономить благодаря придомовым счетчикам тепла. Говорят, что потребители, которые будут платить по показателям счетчиков, смогут экономить до 180 гривен ежемесячно.

При этом в правительстве не исключили, что отопительный сезон в Украине может начаться раньше запланированного, поскольку, по прогнозам, с 27 сентября в Украине ожидается снижение температуры.

Во сколько отопление обойдется украинцам, в эфире радиостанции Голос Столицы проанализировал эксперт по вопросам энергетики Валентин Землянский.

Если повышается стоимость газа для промышленных потребителей, это повлияет на рядовых украинцев?

— Опосредовано — безусловно. Напрямую — нет, потому что у нас в промышленном секторе цены устанавливаются напрямую с импортным паритетом. То есть это цены, которые выставляет НАК "Нафтогаз Украины" на свой ресурс.

Потому что, в принципе, промышленные потребители могут выбирать, есть достаточно серьезная конкуренция на внутреннем рынке. И цена, которую вы озвучили, выше девяти тысяч гривен, это своего рода индикатив, на который ориентируются другие трейдеры, и очень часто на рынке можно найти более интересное предложение по цене, гораздо ниже, чем предлагает НАК "Нафтогаз Украины", то есть разница может доходить до 30%.

Кто его предлагает?

— У нас есть независимые производители, независимые добытчики газа, компании, которые добывают газ в Украине, например. Есть импортеры, которые закупают на более выгодных условиях, чем НАК "Нафтогаз Украины", то есть трейдеры, которые имеют возможность тоже завозить газ реверсом из ЕС и продавать его здесь.

Поэтому у нас ведь около шести миллиардов кубических метров, которые добываются в Украине, они добываются независимыми производителями. Вот они как раз промышленность и снабжают более дешевым ресурсом, чем тот, который предлагает НАК "Нафтогаз Украины".

А более выгодные условия для населения можно ввести?

— В принципе, логика рынка газа предполагала, что у нас так и должно было быть, что население должно было иметь возможность выбирать.

Но проблема состоит в другом. К сожалению, тот уровень тарифов, которые предлагаются на сегодня, если мы будем их выравнивать с тарифами, которые платит промышленность, при сегодняшних условных семи тысячах гривен, предложите девять тысяч. Абсолютно нереалистичные цены. Люди не смогут платить — это раз.

И второе — это вопрос субсидий. Из-за субсидий никто из частных игроков, частных трейдеров не захочет заходить на рынок поставок газа населению. То есть с промышленностью все достаточно просто. Есть понимание того, что товар будет оплачен, что не будет возникать каких-то задолженностей, не будет возникать вопросов с субсидиями, которые государство, кстати, не погашает.

Мы уже видим неоднократно и, в принципе, статистика показывает, что долги государства по субсидиям и льготам очень серьезно растут. И вот тут нашла коса на камень, ЭС и европейское энергосообщество уже сделали свои заявления по этому поводу.

Есть два письма европейского энергосообщества: от Копача, от Шевчовича относительно того, что реформы дальше не идут. Но я думаю, что это проблема более глобальная, чем проблема рынка газа.

Это проблема экономики внутри страны, экономического кризиса, когда люди стали просто неплатежеспособными, не в состоянии покрывать тот уровень тарифов, который установлен на сегодняшний день, даже, как это называется, спецобязательствами, которые установил Кабмин.

Сколько будет стоить отопление этой зимой?

— Нет. Более того, я вам скажу, у нас парадоксальная ситуация, у нас никто не знает, какие будут тарифы на газ для населения в текущем отопительном сезоне, и никто не знает, соответственно, какие будут тарифы на тепло, потому что, естественно, они привязаны к стоимости газа.

НАК "Нафтогаз Украины говорит о том и рассылает договора в теплокоммунэнерго с ценой на газ выше на 20%, чем ныне действующая. Кабмин заявляет о том, что цена на газ пересматриваться не будет, но пока не принято никаких решений.

Я имею в виду, формализованных решений, которые бы говорили о том, что правительство свои слова подтвердило действиями. Поэтому сейчас мяч на стороне Кабмина, и они должны принять соответствующие изменения в постановление №187, которым как раз и регламентируется уровень тарифов на газ для населения.

Поэтому если таких изменений внесено не будет, цена на газ вырастет больше чем восемь тысяч гривен за 1000 кубометров, то есть поднимается на одну тысячу гривен для населения.

То есть это именно то, чего требует от нас МВФ, и то, чему сопротивляется правительство? Ранее сообщалось, что Украина пытается доказать МВФ отсутствие оснований для повышения цены на газ.

— Я вот единственную ремарочку дам: это не то, что требует МВФ, а МВФ требует выполнения тех обязательств, которые Украина взяла на себя. Украина взяла на себя обязательства откорректировать уровень тарифов к среднеевропейскому. Это как раз 187-ое постановление предусматривает. И вот его положения были перенесены в меморандум с МВФ.

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Поэтому сейчас МВФ не требует от Украины поднятия тарифов, а требует выполнить взятые на себя обязательства. Ведь, что называется, за язык тебя никто не тянул. Ведь это те обязательства, которые Украина взяла на себя сама, а не по требованию МВФ. Поэтому здесь идет такая интересная манипуляция, игра слов, что ответственность лежит как раз на правительстве в первую очередь, которое внесло в меморандум вот эти положения о корректировке цен в зависимости от изменения цен на европейских газовых биржах.

Там цены изменялись за последние 12 месяцев в сторону увеличения, соответственно, должны, согласно взятым обязательствам, быть пересмотрены и цены на газ для населения в текущем отопительном сезоне.

То есть в любой момент, прикрываясь волей МВФ, правительство дает добро на то, что просил "Нафтогаз" — повышение цен, и тарифы растут?

— В принципе, да. Тем более, мы видим, у нас все пошло вверх. У нас пошли цены на нефтепродукты достаточно активно. У нас начались проблемы со стабильностью национальной валюты, от которой тоже напрямую зависит и уровень тарифов, и уровень цен на бензин и дизельное топливо. Так что у нас совокупность.

И плюс то, о чем говорите вы, прикрываясь требованиями МВФ, не только МВФ. Требует и ЕС, потому что мы, в принципе, вопрос рыночной цены, рыночных тарифов прописан в ассоциации с ЕС. И, честно говоря, еще в 2013-ом году я об этом предупреждал, что тарифы вырастут в 10 раз.

Прокомментируйте, сколько можно сэкономить, если платить по показателям придомовых счетчиков тепла?

— Сэкономить вы можете, если вы потребите меньше. А если вам поставили прибор учета, который наконец-то стал показывать реальные объемы тепла, которые потребляются домом, то, извините меня, это не экономия, а это восстановление справедливости.

И я вам скажу по собственному опыту, по прошлому отопительному сезону, вот у меня в доме установили общедомовой счетчик, и существенно изменились счета, которые приходили за отопление, потому что дом не новый, дом 1970-х годов постройки, там просто нельзя поставитьиндивидуальные.

К слову, гендиректор Центра исследований энергетики Александр Харченко считает, что в правительстве делают все для того, чтобы полностью завалить реформу рынка газа и дать возможность олигархам добраться до финансовых ресурсов "Нафтогаза".

Ранее эксперт по вопросам энергетики Юрий Корольчук в эфире заявил, что продолжение кредитования "Нафтогаза" ЕБРР только подтверждает, что компанией управляют из-за границы, и Украина становиться все более энергетически зависимой.