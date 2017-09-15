МВФ поймет, почему в Украине нельзя повышать цены на газ – эксперт

КИЕВ, 15 сен — РИА Новости Украина. МВФ призывает Украину соблюдать обязательства по повышению цены на газ для населения. Об этом заявил первый заместитель директора-распорядителя Фонда Дэвид Липтон, комментируя нежелание премьер-министра Украины повышать цену на газ с 1 октября. При этом Липтон подчеркнул, что Украина должна сохранить рыночные механизмы ценообразования на энергоресурсы. Тем не менее, правительство Украины не видит объективных причин для роста тарифов на газ для населения, но продолжает переговоры с МВФ и информирует кредиторов о выполнении их условий. Радио Голос Столицы/Скриншот МВФ попросит от Украины новых жертв

Удастся ли Кабинету министров Владимира Гройсмана сохранить нынешние цены на газ, не рискуя потерять кредит МВФ, в эфире радиостанции Голос Столицы проанализировал бывший член Национальной комиссии по регулированию энергетики и коммунальных услуг Андрей Герус.

"Я думаю, что у правительства есть, что предложить, и здесь нужно понимать объективную ситуацию, а она складывается из двух факторов: во-первых, в Украине — не самая дешевая цена на газ по сравнению в другими странами… Плюс люди, которые на дотации, у них очень резко падают стимулы экономить, и тогда появляется перерасход таких ресурсов. В данном случае, я думаю, надо ситуацию проанализировать комплексно, и, учитывая все факторы, выбрать путь, который мы можем оптимально пройти, особенно в такие сложные периоды, когда и так полезная нагрузка на потребителей достаточно высока", — пояснил эксперт.

Он также ответил на вопрос, насколько МВФ готов прислушиваться к аргументам Кабмина.

"Мне трудно давать оценку МВФ, но я думаю, что там все-таки люди работают грамотные и, самое главное, логически мыслящие и к разумным аргументам они должны прислушиваться", — заверил Герус.