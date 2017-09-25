Тарификация. Порошенко и Гройсман сделали людей нищими - Корнейчук

Оксана Максимова, РИА Новости Украина

За три с лишним года повышение тарифов на ЖКХ в Украине побило все рекорды, люди массово обратились за субсидиями, а правительство, как отмечают специалисты, сегодня ищет пути для ограничения числа их получателей.

По прогнозам экспертов, сумма государственных расходов на субсидии до конца года может вырасти до 100 млрд. грн. Заложив на 2018 год половину реальной суммы на субсидии, правительство, вероятно, намерено сократить на 25-40% количество претендентов на субсидии.

"Правительство ищет определенные механизмы для того, чтобы максимально как-то оградить число участников данной программы. И кроме того, тем, кто еще будет в ней участвовать, постараться каким-то образом уменьшить ту сумму, которая будет дотироваться государством за человека", — считает аналитик ОО "Публичный аудит" Тарас Галайда.

В Украине средний размер назначенной субсидии для возмещения расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг (ЖКУ) на одно домохозяйство в июне 2017 года уменьшился по сравнению с соответствующим периодом прошлого года на 24,2% и составил 164,9 гривен. По словам министра соцполитики Андрея Ревы, осенью число тех, кто получает субсидии, сократится с 7,5 млн человек до 5,5-6 млн. В группе риска — безработные, студенты и заробитчане.

Одна из причин уменьшения субсидий — минимальная зарплата, которую подняли до 3200 грн. Дело в том, говорят эксперты, что Кабмин принял хитрое решение. Если раньше расчет субсидии велся, исходя из доходов гражданина за прошлый год, то теперь будут учитывать только время с 1 января. Т. е. фактически будут учитывать повышенную минимальную зарплату и много людей потеряют льготу.

Как отметил политический аналитик Дмитрий Корнейчук, власти с поднятием тарифов заставили людей "с протянутой рукой идти за субсидиями".

"Гройсман-Порошенко своими грабительскими тарифами вогнали украинцев в полную нищету. Заставив людей, наступив себе на горло и забыв о гордости, с протянутой рукой идти за субсидиями. А вот вам страшные цифры. По данным Госкомстата, в январе-августе 2017 года субсидии оформили 7 млн семей, что на 68,9% (!!!!) больше, чем за январь-август 2016-го. То есть — до драконовских тарифов Гройсмана и первого отопительного сезона по этим тарифам", — написал Корнейчук на своей странице в Facebook.

По мнению эксперта, Кабмин не принял бы решение по подорожанию ЖКХ без поддержки главы государства.

Скриншот из Facebook

"Так что — пойдете голосовать на выборах за партию, где будет Гройсман? А его, между прочим, прочат в лидеры БПП или обьединенной партии БПП и НФ. И уточню. Ни одно решение о повышении тарифов Гройсман не принял бы без согласия Порошенко", — резюмировал Корнейчук.

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