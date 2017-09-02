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    Экономика

    Замминистра о субсидиях: надо искать работу и больше зарабатывать

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    Чуда не будет? Нищета и тарифный беспредел (669)

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    По словам заместителя министра по вопросам временно оккупированных территорий Юрия Грымчака, правительство стремится к тому, чтобы в субсидиях нуждалось как можно меньше граждан.
    Юрий Грымчак
    УНИАН

    КИЕВ, 2 сен — РИА Новости Украина. Правительство планирует добиться того, чтобы субсидии были необходимы как можно меньшему количеству украинцев, люди должны стремиться зарабатывать больше, заявил заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий Юрий Грымчак.

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    "(Решение Кабмина – Ред.) это тенденция к тому, чтобы люди начали искать работу и больше зарабатывать. Поскольку субсидии частично предоставлялись без надлежащей проверки… Мы хотим выйти на тот уровень, когда субсидия будет нужна все меньшему и меньшему количеству людей. Это нормально, люди должны больше зарабатывать", – сказал Грымчак в эфире телеканала "112 Украина".

     

    При этом замминистра отметил, что на сегодняшний день средняя зарплата в Украине – 7 500 грн: "Это достаточно серьезные средства. Все не так плохо".

    К слову, ранее Юрий Грымчак сделал скандальное заявление о культуре питания украинцев. 

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    Напомним, премьер-министр Владимир Гройсман на днях сообщил, что выплата компенсации сэкономленной жилищной субсидии будет осуществлена до декабря. По его словам, речь идет о монетизации субсидий для почти 1,5 миллиона человек. Премьер призвал граждан, которые нуждаются в поддержке, оформлять субсидии. В качестве компенсации за неиспользованную сумму субсидии семьям может быть выплачено до 700 гривен.

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