Субсидии на коммунальные услуги: мифы и реальность. Комментарий Черенько

Заведующая отделом исследований уровня жизни Института демографии и социальных исследований НАН Украины Людмила Черенько в пресс-центре РИА Новости Украина сообщила, что каждое второе домохозяйство в этому году стало участником программы субсидий.

"Программа побила все рекорды. И по себестоимости, и по охвату населения", — отметила эксперт.

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Напомним, премьер-министр Владимир Гройсман на днях сообщил, что выплата компенсации сэкономленной жилищной субсидии будет осуществлена до декабря. По его словам, речь идет о монетизации субсидий для почти 1,5 миллиона человек. Премьер призвал граждан, которые нуждаются в поддержке, оформлять субсидии. В качестве компенсации за неиспользованную сумму субсидии семьям может быть выплачено до 700 гривен.