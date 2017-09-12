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    Субсидии на коммунальные услуги: мифы и реальность. Комментарий Черенько

    (обновлено: )10901
    В Украине средний размер назначенной субсидии для возмещения расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг (ЖКУ) на одно домохозяйство в июне 2017 года уменьшился по сравнению с соответствующим периодом прошлого года на 24,2% и составил 164,9 гривен.
    РИА Новости

    Заведующая отделом исследований уровня жизни Института демографии и социальных исследований НАН Украины Людмила Черенько в пресс-центре РИА Новости Украина сообщила, что каждое второе домохозяйство в этому году стало участником программы субсидий.

    "Программа побила все рекорды. И по себестоимости, и по охвату населения", — отметила эксперт.

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    Напомним, премьер-министр Владимир Гройсман на днях сообщил, что выплата компенсации сэкономленной жилищной субсидии будет осуществлена до декабря. По его словам, речь идет о монетизации субсидий для почти 1,5 миллиона человек. Премьер призвал граждан, которые нуждаются в поддержке, оформлять субсидии. В качестве компенсации за неиспользованную сумму субсидии семьям может быть выплачено до 700 гривен.

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