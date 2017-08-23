Хроника 22 августа: новые условия субсидий, пытки в Одесском СИЗО, танки на Крещатике

Людмила Калита, РИА Новости Украина

Во вторник, 22 августа, Кабмин изменил условия назначения субсидий, лидеры "нормандской четверки" обсудили очередное перемирие на Донбассе, а суд отменил штраф на $39 млн по нефтяной компании Коломойского. Помимо этого специалисты предупредили о новой волне интернет-вируса, а в центре Киева во вторник открылась выставка военной техники, приуроченная ко Дню независимости Украины. Подробнее – в кратком обзоре от РИА Новости Украина.

Кабмин изменил условия назначения субсидий

Кабинет министров Украины изменил правила предоставления жилищных субсидий населению. Как отмечается, заявители на получение субсидий должны подавать декларации о своих доходах не за последний год, а за полгода. Также правительство постановило, что жителям, которые задолжали за коммунальные услуги сумму в 20 необлагаемых налогом минимумов доходов граждан, субсидию на следующий период не продлят.

Суд отменил штраф на $39 млн по нефтяной компании Коломойского

Хозяйственный суд Киева отменил решение Антимонопольного комитета Украины (АМКУ) по взысканию штрафа в 1 миллиард гривен с нефтеперерабатывающей компании "Укртатнафта", совладельцем которой является украинский бизнесмен Игорь Коломойский. Как следует из решения суда, Антимонопольный комитет при принятии решения о штрафе "неполно и ненадлежащим образом выяснил обстоятельства, имеющие значение для дела".

Лидеры "нормандской четверки" обсудили очередное перемирие на Донбассе

Лидеры "нормандского формата" в телефонном разговоре поддержали очередное перемирие на Донбассе, говорится в сообщении официального представителя правительства ФРГ Штеффена Зайберта. Телефонный разговор в "нормандском формате" состоялся при участии президента Украины Петра Порошенко, канцлера ФРГ Ангелы Меркель, президента Франции Эммануэля Макрона и президента РФ Владимира Путина.

Военная техника в центре Киева

В центре Киева во вторник открылась выставка военной техники, приуроченная ко Дню независимости Украины. По данным киевской городской администрации, в связи с выставкой с вечера 21 августа и до утра 28 августа будет перекрыта улица Крещатик. Кроме того, официальный представитель Минобороны Украины Максим Праута сообщил во вторник на брифинге, что вечером в центре города пройдет генеральная репетиция парада.

Стало известно, чего больше всего боятся украинцы

Больше всего украинцы боятся роста цен, безработицы, невыплат заработных плат и пенсий, говорится в представленных на пресс-конференции в Киеве результатах опроса, проведенного Институтом социологии НАН Украины в сотрудничестве с благотворительным фондом "Интеллектуальная перспектива". По данным опроса, роста цен боятся 77,1% респондентов, безработицы — 60,6%, невыплаты зарплат и пенсий — 62,7%.

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В Одесском СИЗО пытали заключенных

Прокуратура Одесской области заявляет, что в Одесском СИЗО, где арестант убил и расчленил женщину-инспектора, выявлены факты пыток заключенных, заявил на брифинге прокурор Одесской области Олег Жученко. Он отметил, что прокуратура области расследует факты служебной халатности сотрудников изолятора, из-за которой стало возможным совершение жестокого убийства работницы учреждения.

В Виннице нашли сейф нацистов с советским "кладом"

В Виннице был найден закрытый немецкий сейф времен Второй мировой войны, сообщили СМИ, ссылаясь на слова представителей Винницкого областного краеведческого музея. "Да, действительно, есть такая находка, она находится сейчас у нас в музее", — сообщили журналистам в местном историческом учреждении. Сейф еще пока не открывали. Он находится под усиленной охраной на территории музея.

Суд продлил меру пресечения Гужве

Мера пресечения в виде ареста с альтернативой залога главному редактору интернет-издания "Страна.ua" Игорю Гужве продлена до 22 сентября. Суд в Киеве арестовал Гужву с возможностью внесения залога в 544 тысячи гривен (около 21 тысячи долларов), 26 июня за главреда внесли залог и он вышел на свободу. Прокуратура обратилась в суд с просьбой продлить Гужве меру пресечения.

Новая волна интернет-вируса

Специалисты по кибербезопасности сообщают о массовых фишинг-рассылках, которые могут стать началом новой волны интернет-вируса, сообщил глава наблюдательного совета Octava Capital Александр Кардаков. "Последние два часа нам поступают сообщения о массовых почтовых рассылках, содержащих вредоносный код, как правило, в одном из архивных форматов: ARJ, ZIP, 7-ZIP и др. Содержимое сейчас анализируется, но уже ясно, что оно содержит активную часть, которая пытается установить интернет-соединение", — отметил эксперт.

Петросян попал в базу "Миротворца"

"Миротворец" опубликовал данные известного российского юмориста Евгения Петросяна. Как сообщается на сайте "Миротворец", Петросян попал в базу данных из-за "сознательного нарушения государственной границы Украины", а также "незаконной гастрольной деятельности" в Крыму. Напомним, российский музыкант, актер и телеведущий, солист популярной российской группы "Несчастный случай" Алексей Кортнев попал в списки "Миротворца".

Мощный тайфун в Гонконге: транспорт парализован, школы и банки закрыты

Около 320 авиарейсов отменены в международном аэропорту Гонконга из-за надвигающегося на город мощного тайфуна Hato ("Тяньгэ"), парализован общественный транспорт. Школы, госучреждения, ряд офисов и банков города будут закрыты в течение всего дня, приостановлены торги на гонконгской бирже. Утром в среду уровень штормовой опасности был повышен до девятого, а затем (впервые за пять лет) до высшего, десятого уровня.

Именно 22 августа 1456 года принцем Валахии стал Влад Дракула, известный по легендам о вампирах. В этот же день в 1770 году капитан Джеймс Кук во время своей первой кругосветной экспедиции высадился на восточном побережье Австралии, которое назвал Новым Южным Уэльсом и объявил владением британской короны. Помимо этого 22 августа 1865 года Уильям Шепперд получил патент на жидкое мыло, а в 1989 году были открыты кольца Нептуна.