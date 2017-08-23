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    Аналитика и комментарии

    Хроника 22 августа: новые условия субсидий, пытки в Одесском СИЗО, танки на Крещатике

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    Накануне прокуратура Одесской области заявила, что в Одесском СИЗО, где арестант убил и расчленил женщину-инспектора, выявлены факты пыток заключенных, в Виннице нашли сейф нацистов с советским "кладом", а Петросян попал в базу "Миротворца".
    Заявление на получение субсидии. Архивное фото
    Украинское фото

    Людмила Калита, РИА Новости Украина

    Во вторник, 22 августа, Кабмин изменил условия назначения субсидий, лидеры "нормандской четверки" обсудили очередное перемирие на Донбассе, а суд отменил штраф на $39 млн по нефтяной компании Коломойского. Помимо этого специалисты предупредили о новой волне интернет-вируса, а в центре Киева во вторник открылась выставка военной техники, приуроченная ко Дню независимости Украины. Подробнее – в кратком обзоре от РИА Новости Украина.

    Кабмин изменил условия назначения субсидий

    Спасатели эвакуируют пострадавшего во время землетрясения в Италии
    REUTERS Ciro De Luca
    Фотоитоги 22 августа: землетрясение в Италии, непогода в Украине и "Великое солнечное затмение"

    Кабинет министров Украины изменил правила предоставления жилищных субсидий населению. Как отмечается, заявители на получение субсидий должны подавать декларации о своих доходах не за последний год, а за полгода. Также правительство постановило, что жителям, которые задолжали за коммунальные услуги сумму в 20 необлагаемых налогом минимумов доходов граждан, субсидию на следующий период не продлят. 

    Суд отменил штраф на $39 млн по нефтяной компании Коломойского

    Хозяйственный суд Киева отменил решение Антимонопольного комитета Украины (АМКУ) по взысканию штрафа в 1 миллиард гривен с нефтеперерабатывающей компании "Укртатнафта", совладельцем которой является украинский бизнесмен Игорь Коломойский. Как следует из решения суда, Антимонопольный комитет при принятии решения о штрафе "неполно и ненадлежащим образом выяснил обстоятельства, имеющие значение для дела". 

    Лидеры "нормандской четверки" обсудили очередное перемирие на Донбассе 

    Лидеры "нормандского формата" в телефонном разговоре поддержали очередное перемирие на Донбассе, говорится в сообщении официального представителя правительства ФРГ Штеффена Зайберта. Телефонный разговор в "нормандском формате" состоялся при участии президента Украины Петра Порошенко, канцлера ФРГ Ангелы Меркель, президента Франции Эммануэля Макрона и президента РФ Владимира Путина. 

    Военная техника в центре Киева

    Выставка военной техники открылась в центре Киева
    УНИАН
    Центр Киева заставлен военной техникой

    В центре Киева во вторник открылась выставка военной техники, приуроченная ко Дню независимости Украины. По данным киевской городской администрации, в связи с выставкой с вечера 21 августа и до утра 28 августа будет перекрыта улица Крещатик. Кроме того, официальный представитель Минобороны Украины Максим Праута сообщил во вторник на брифинге, что вечером в центре города пройдет генеральная репетиция парада. 

    Стало известно, чего больше всего боятся украинцы

    Больше всего украинцы боятся роста цен, безработицы, невыплат заработных плат и пенсий, говорится в представленных на пресс-конференции в Киеве результатах опроса, проведенного Институтом социологии НАН Украины в сотрудничестве с благотворительным фондом "Интеллектуальная перспектива". По данным опроса, роста цен боятся 77,1% респондентов, безработицы — 60,6%, невыплаты зарплат и пенсий — 62,7%. 

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    В Одесском СИЗО пытали заключенных

    Прокуратура Одесской области заявляет, что в Одесском СИЗО, где арестант убил и расчленил женщину-инспектора, выявлены факты пыток заключенных, заявил на брифинге прокурор Одесской области Олег Жученко. Он отметил, что прокуратура области расследует факты служебной халатности сотрудников изолятора, из-за которой стало возможным совершение жестокого убийства работницы учреждения.  

    В Виннице нашли сейф нацистов с советским "кладом"

    В Виннице обнаружили немецкий сейф
    Вінниця.Ок
    Сенсации не будет. В Виннице нашли сейф нацистов с советским "кладом"

    В Виннице был найден закрытый немецкий сейф времен Второй мировой войны, сообщили СМИ, ссылаясь на слова представителей Винницкого областного краеведческого музея. "Да, действительно, есть такая находка, она находится сейчас у нас в музее", — сообщили журналистам в местном историческом учреждении. Сейф еще пока не открывали. Он находится под усиленной охраной на территории музея. 

    Суд продлил меру пресечения Гужве

    Мера пресечения в виде ареста с альтернативой залога главному редактору интернет-издания "Страна.ua" Игорю Гужве продлена до 22 сентября. Суд в Киеве арестовал Гужву с возможностью внесения залога в 544 тысячи гривен (около 21 тысячи долларов), 26 июня за главреда внесли залог и он вышел на свободу. Прокуратура обратилась в суд с просьбой продлить Гужве меру пресечения. 

    Новая волна интернет-вируса

    Специалисты по кибербезопасности сообщают о массовых фишинг-рассылках, которые могут стать началом новой волны интернет-вируса, сообщил глава наблюдательного совета Octava Capital Александр Кардаков. "Последние два часа нам поступают сообщения о массовых почтовых рассылках, содержащих вредоносный код, как правило, в одном из архивных форматов: ARJ, ZIP, 7-ZIP и др. Содержимое сейчас анализируется, но уже ясно, что оно содержит активную часть, которая пытается установить интернет-соединение", — отметил эксперт. 

    Петросян попал в базу "Миротворца"

    Репетиция парада на День Независимости под дождем
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    В холод и дождь. Генеральная репетиция парада на День Независимости Украины

    "Миротворец" опубликовал данные известного российского юмориста Евгения Петросяна. Как сообщается на сайте "Миротворец", Петросян попал в базу данных из-за "сознательного нарушения государственной границы Украины", а также "незаконной гастрольной деятельности" в Крыму. Напомним, российский музыкант, актер и телеведущий, солист популярной российской группы "Несчастный случай" Алексей Кортнев попал в списки "Миротворца". 

    Мощный тайфун в Гонконге: транспорт парализован, школы и банки закрыты 

    Около 320 авиарейсов отменены в международном аэропорту Гонконга из-за надвигающегося на город мощного тайфуна Hato ("Тяньгэ"), парализован общественный транспорт.   Школы, госучреждения, ряд офисов и банков города будут закрыты в течение всего дня, приостановлены торги на гонконгской бирже. Утром в среду уровень штормовой опасности был повышен до девятого, а затем (впервые за пять лет) до высшего, десятого уровня. 

    Именно 22 августа 1456 года принцем Валахии стал Влад Дракула, известный по легендам о вампирах. В этот же день в 1770 году капитан Джеймс Кук во время своей первой кругосветной экспедиции высадился на восточном побережье Австралии, которое назвал Новым Южным Уэльсом и объявил владением британской короны. Помимо этого 22 августа 1865 года Уильям Шепперд получил патент на жидкое мыло, а в 1989 году были открыты кольца Нептуна.

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