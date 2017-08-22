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    Общество

    Петросян попал в базу "Миротворца"

    (обновлено: )6801
    Евгений Петросян попал в базу данных "Миротворца" из-за "сознательного нарушения государственной границы Украины", а также "незаконной гастрольной деятельности" в Крыму.
    Писатель-юморист, народный артист РФ Евгений Петросян
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 22 авг — РИА Новости Украина. "Миротворец" опубликовал данные известного российского юмориста Евгения Петросяна.

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    РИА Новости | Перейти в фотобанк
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    Как сообщается на сайте "Миротворец", Петросян попал в базу данных из-за "сознательного нарушения государственной границы Украины", а также "незаконной гастрольной деятельности" в Крыму.

    Напомним, российский музыкант, актер и телеведущий, солист популярной российской группы "Несчастный случай" Алексей Кортнев попал в списки "Миротворца"

    Ранее также "Миротворец" едко порадовался смерти российской актрисы и режиссера Веры Глаголевой.

    Напомним, Крым присоединился к РФ в 2014 году. Украина и ее международные партнеры не признают присоединение полуострова к России, признав это аннексией, в связи с чем против Москвы был введен ряд международных санкций.

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