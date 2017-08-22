Прокуратура: в Одесском СИЗО пытали заключенных

КИЕВ, 22 авг — РИА Новости Украина. Прокуратура Одесской области заявляет, что в Одесском СИЗО, где арестант убил и расчленил женщину-инспектора, выявлены факты пыток заключенных, заявил на брифинге прокурор Одесской области Олег Жученко.

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Он отметил, что прокуратура области расследует факты служебной халатности сотрудников изолятора, из-за которой стало возможным совершение жестокого убийства работницы учреждения.

"Во время проверки состояния соблюдения прав людей, которые содержатся в следственном изоляторе, прокуратура выявила факты бесчеловечного обращения с арестантами и начала расследование по факту превышения служебных полномочий (ч. 2 ст. 365 УК Украины)", — сказал Жученко.

Прокурор отметил, что в ходе расследования установлены "вопиющие факты" обращения с заключенными со стороны работников пенитенциарного учреждения.

В связи с этим прокуратура изменила правовую квалификацию в уголовном производстве по превышению служебных полномочий на ч. 2 ст. 127 УК Украины (пытки). За указанное преступление предусмотрено наказание до 10 лет заключения.

В частности, по словам Жученко, прокуратура выявила факты избирательного отношения работников учреждения к некоторым арестантам, предоставления им преференций.

"В частности, после убийства сотрудника СИЗО обыски и другие мероприятия проводились не во всех камерах. В некоторые места содержания заключенных сотрудники учреждения вообще не заходили и не проверяли соблюдение режимных требований", — подчеркнул Жученко.

Наряду с этим документация, которую изучили следователи прокуратуры, свидетельствует о проведении обысков и всех необходимых мер во всех камерах и корпусах. В связи с этим начато расследование по факту служебного подлога (ч.1 ст. 366 УК Украины).

В настоящее время следователи прокуратуры проводят обыски в помещениях пенитенциарного учреждения.

Жученко подчеркнул, что прокуратура Одесской области неоднократно заявляла о нарушениях условий содержания осужденных, задержанных, нарушении их базовых конституционных прав на территории региона.

"Только за 2017 год в нарушение требований закона в Одесском и Измаильском СИЗО прокуратурой внесено 30 документов реагирования", — отметил он и добавил, что за текущий год прокуратура обратилась с 40 документам реагирования на нарушения закона в трех колониях региона.

Напомним, 17 августа в Одесском СИЗО была зверски убита инспектор пенитенциарной службы Украины Алена Порошенко. Прокуратура Одесской области сообщала об открытии уголовных дел в связи с убийством сотрудницы изолятора. По информации прокуратуры, во время расследования правоохранительные органы разоблачили 39-летнего заключенного, который, по данным следствия, мог совершить убийство женщины.